約看屋下大雨…別取消！檢查天花板、牆壁表面　把握機會「靠5地方」選好房

▲雨天看房時，一定要檢查天花板。（示意圖／Pexels）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

暴雨連日時，許多人都懶得出門，但如果剛好要找房子，或是有約房仲、房東看屋，這時候可要把握「檢查好房」的機會。臉書粉絲專頁《賣厝阿明 知識+》日前貼出一張漫畫「雨天看屋注意事項」，教導大家看房時檢查5個地方，包括天花板、窗戶外牆等等，文中更直說「其實大雨來時是最佳的看屋時刻喔！」

《賣厝阿明 知識+》11日在臉書粉絲專頁貼出5格漫畫，文中直指「落大雨～落大雨～其實大雨來時是最佳的看屋時刻喔！」仔細看看圖片，只見雨天看屋時，要檢查的分別有天花板、窗戶外牆、陽台外推處、牆壁表面、重新油漆區域，共5處地方。

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▲看房選下雨天，就能檢查房子是否有漏水。（示意圖／記者李毓康攝）

要怎麼、或為何檢查這5處地方呢？《賣厝阿明 知識+》也列出細節：

【天花板】觀察是否有滴水的水漬痕跡

【窗戶外牆】大雨、多雨時節，窗邊很難不被雨滲透，注意是否有水漬痕跡

【陽台外推處】陽台外推的缺點之一，就是容易成為漏水死角

【牆壁表面】油漆剝落與粉片，仔細觀察有無壁癌現象

【重新油漆區域】特別要觀察重新油漆區域是否有未乾水痕

▲雨天看屋注意事項。（圖／賣厝阿明 知識+ 授權使用）

信義房屋101店專案經理林喆韋指出，除上述5點處，民眾看屋還可以注意物件增建部份的狀況，「如陽台、露台外推的地方，通常可以看接縫處，比較容易發現有無異樣，它的材質有沒有變形或含水，都必須觀察。另外窗框邊、迎風牆處，都可多加留意。」

除物件本體，林喆韋也建議民眾，可觀察建物四周環境，如整個社區的排水狀況，周邊是否有積水不退等。

另外，如果看房有需要停車位，也要檢查車庫，包括小區是否設置坡型停車場入口，以及車庫進出坡道的兩頭是否設置排水道和集水坑，以免愛車在雨天就遭殃。

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