上宏囍玥開工動土　建新公園首排X隨享雙軌共構

▲座落於桃園新站南區生活圈內的「上宏囍玥」，先前於11/22舉辦開工動土典禮。

圖、文／富比士提供

桃園捷運綠線首列列車將於今（2024）年底進行試車，意味著桃園捷運工程邁入重要里程碑。未來，由於桃園火車站地下化，打破以往前後站隔閡，整合為以交通、時尚、快節奏的「新站北區生活圈」；以及綠地、校園、宜居日常的「新站南區生活圈」。

「新站北區生活圈」包括遠東百貨、統領廣場、新光三越、ATT及南門市場等，「新站南區生活圈」則擁有眾多翠綠公園，以及建國國小、建德國中、聖保祿醫院等生活機能。其中，患者與醫護人員的需求，醫療園區將帶動商圈發展，加上區域內生活機能與校園聚落，進而帶動房市剛性需求。

由「上宏建設」所投資興建的「上宏囍玥」就座落於「新站南區生活圈內」，並於11/22舉辦「上宏囍玥開工動土典禮」。由董事長張富榮先生率領團隊誠心祈願「開工大吉、工程順利，人員平安」。

「上宏囍玥」座落於建新公園正對面，以及桃園最大陽明運動公園旁。車程約5分鐘即可擁抱由建德國小、建國國中及陽明高中。加上約600公尺直達捷運綠線G06站，開車到桃園火車站則約5分鐘車程。約10分鐘車程直上國道二號大湳交流道聯絡道。

由於結合了公園、校園、捷運、鐵道與國道，使得「上宏囍玥」自開案以來即成為許多在地換屋族與通勤族的購屋焦點。此外，「上宏囍玥」共規劃24至44坪的二至四房，40戶住家、2戶店面及B1為停車場，每層樓僅設二至三戶確保了管理優勢與單純的居住環境。

建材精選國際知名品牌。在廚房設備上，配置貼心的照明設備、櫻花AI智能風控抽油煙機及獨立式熱風烘乾洗碗機等，提升居家便利性；衛浴配置高品質的TOTO超級馬桶與全套TOTO衛浴及PANASONIC暖風機，給家人一個舒適的舒壓時光；加上YKK氣密窗以及日本進口大建室內門，為您與最愛的家人，打造一個安心、放心的舒心家園。

精品巧藝的建築美學以及新站南區生活圈繁華日常，圓滿一處繁華城市裡，開窗見景的樂活家常。「上宏囍玥」敬邀闔家親臨，為家人贏得一處美好日常。

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