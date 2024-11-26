ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

上宏囍玥開工動土　建新公園首排X隨享雙軌共構

▲▼桃園,捷運,綠線,新站,北區,南區,上宏囍玥,上宏建設。（圖／業者提供）

▲座落於桃園新站南區生活圈內的「上宏囍玥」，先前於11/22舉辦開工動土典禮。

圖、文／富比士提供

桃園捷運綠線首列列車將於今（2024）年底進行試車，意味著桃園捷運工程邁入重要里程碑。未來，由於桃園火車站地下化，打破以往前後站隔閡，整合為以交通、時尚、快節奏的「新站北區生活圈」；以及綠地、校園、宜居日常的「新站南區生活圈」。

「新站北區生活圈」包括遠東百貨、統領廣場、新光三越、ATT及南門市場等，「新站南區生活圈」則擁有眾多翠綠公園，以及建國國小、建德國中、聖保祿醫院等生活機能。其中，患者與醫護人員的需求，醫療園區將帶動商圈發展，加上區域內生活機能與校園聚落，進而帶動房市剛性需求。

由「上宏建設」所投資興建的「上宏囍玥」就座落於「新站南區生活圈內」，並於11/22舉辦「上宏囍玥開工動土典禮」。由董事長張富榮先生率領團隊誠心祈願「開工大吉、工程順利，人員平安」。

「上宏囍玥」座落於建新公園正對面，以及桃園最大陽明運動公園旁。車程約5分鐘即可擁抱由建德國小、建國國中及陽明高中。加上約600公尺直達捷運綠線G06站，開車到桃園火車站則約5分鐘車程。約10分鐘車程直上國道二號大湳交流道聯絡道。

▲▼桃園,捷運,綠線,新站,北區,南區,上宏囍玥,上宏建設。（圖／業者提供）

由於結合了公園、校園、捷運、鐵道與國道，使得「上宏囍玥」自開案以來即成為許多在地換屋族與通勤族的購屋焦點。此外，「上宏囍玥」共規劃24至44坪的二至四房，40戶住家、2戶店面及B1為停車場，每層樓僅設二至三戶確保了管理優勢與單純的居住環境。

建材精選國際知名品牌。在廚房設備上，配置貼心的照明設備、櫻花AI智能風控抽油煙機及獨立式熱風烘乾洗碗機等，提升居家便利性；衛浴配置高品質的TOTO超級馬桶與全套TOTO衛浴及PANASONIC暖風機，給家人一個舒適的舒壓時光；加上YKK氣密窗以及日本進口大建室內門，為您與最愛的家人，打造一個安心、放心的舒心家園。

精品巧藝的建築美學以及新站南區生活圈繁華日常，圓滿一處繁華城市裡，開窗見景的樂活家常。「上宏囍玥」敬邀闔家親臨，為家人贏得一處美好日常。

官方粉專：https://reurl.cc/vvrqdk
接待會館：桃園區建國路85號
禮賓專線：（03）366-1113
 

關鍵字：桃園捷運綠線新站北區南區上宏囍玥上宏建設

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房客退租後開鎖放私人物品！房東怒告侵入住宅　法官一理由判無罪

雲林一名林姓男子於112年7月向蔡姓房東承租房屋，但後續卻因欠租問題而終止租約並搬離；未料蔡姓房東在林男退租後，竟意外發現林透過不詳方式、未經過他同意侵入該屋放置私人物品，蔡男因此提告侵入住宅。案經檢方提起公訴後，雲林地院法官審酌，認為當時該屋並無人實際遷入居住，不符合侵入他人住宅罪要件，因此判處林男無罪。可上訴。

3小時前

30年透天厝「長輩不想花錢翻新」他超心累！　網勸：要有耐心

有些人認為房子超過一定年份後，應該要檢查及翻新。就有男網友認為，家中30年透天厝的廁所及電線都應該要進行更換，但長輩卻覺得堪用，而不想多花錢，讓他覺得十分困擾。對此，過來人認為整理房子雖然是好事，但也有很多事需要溝通，「要多一點的耐心」。

4小時前

擔心房子變凶宅！房東單方面解約　怒趕癌末租客：7天內搬走

大陸北京市一名王姓女子近日向媒體投訴，她因租房後被房東發現患有晚期癌症，夫妻倆被單方面解除合同強制收房，7日內必須搬離。房東表示，租戶在簽訂合同時對病情有所隱瞞，如癌症患者在其所租售的房屋內去世，該房屋會被認定為凶宅，從而導致市場價值貶損。

4小時前

在家習慣了！住宿舍「可以不穿內褲嗎」　過來人給建議：很通風

住在家裡總是比較自在，若與其他人同住，可能就要顧及別人感受。近日有網友發文透露，她平時在自己房間，下半身都只有穿內褲，不過住進宿舍後，才留意到大家都會把衣服、褲子都穿好，大家在宿舍都是怎麼穿？貼文曝光後，引發討論。

4小時前

上宏囍玥開工動土　建新公園首排X隨享雙軌共構

由「上宏建設」所投資興建的「上宏囍玥」就座落於「新站南區生活圈內」，並於11/22舉辦「上宏囍玥開工動土典禮」。由董事長張富榮先生率領團隊誠心祈願「開工大吉、工程順利，人員平安」。

5小時前

南投、高雄富豪齊出手　「陳幸妤豪宅」再添新鄰居

台中集結中台灣7縣市實力企業主青睞，因前總統千金陳幸妤入主的台中七期豪宅「聯聚方庭大廈」再出現交易，經查分別來自南投與高雄的富豪出手，拿下中樓層2戶，且其中高雄張姓富豪更是無貸款、全現金拿下。

5小時前

東森房屋店東長研習營AI科技助力　激勵正向迎接2025房市新挑戰

2024年房市管制政策及市場景氣影響，東森房屋於11/25至11/26舉辦一場為期兩天一夜的「店東長研習營」，現場的店東們熱情參與反響熱烈。東森房屋營運長胡淑惠表示：在此次研習營中，東森房屋特別邀請激勵領域專家，活動主題聚焦於提高跨店合作共識、凝聚向心力，形成有效良好溝通領導關係。

6小時前

台南中菜老店開價1.98億賣　在地傳：是否繼續營業要看新買家

台南名店「老婆的菜中式餐館」位於台南東區，主打各式中菜料理，在地經營近30年，是不少台南人從小吃到大的知名老店，目前整棟透天店面開出1.98億元求售，不少民眾相當錯愕，據了解，該店售出後，就看新買家是否想留下員工。

7小時前

海線第一名！沙鹿人口破10萬　群聚建商推案造鎮

有台中「海線四小龍」領頭羊之稱的沙鹿區，總人口數在11月正式突破10萬大關。民政局長吳世瑋表示，在交通、建設與產業發展三大利多加持下，吸引建商推案造鎮，帶動海線地區人口持續成長，發展性持續看好。

9小時前

12強賽結印哥是房仲超業！　自曝：日本人求用正常姿勢看球

中華隊在世界棒球12強決賽擊敗日本隊，奪下世界冠軍舉國歡騰，在轉播畫面中，有位坐在本壘板後方的男子，每當輪到中華隊打擊時，只見他不斷比出結印手勢，巧合的是，連奪下金牌的再見雙殺，當時他正比出接殺手印，玄學到連本人都嚇到。

10小時前

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

央行重拳打炒房！　1區淪投資客..

12強賽結印哥是房仲超業！　自..

「2年前買的預售屋也賠售」　七..

預售賠價實例3天成交！　房仲現..

社子島被「1禁令」封印　專家憂..

房市餅變小了！他點名「1類房仲..

吳宗憲救下「老唐牛肉麵」設點台..

知名健康傳銷業者欠款付不出　商..

北市大安區「老宿舍重建」！　規..

房客退租後開鎖放私人物品！房東..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房客退租後開鎖放私人物品！房東..

「透天30年沒翻新」他超心累！..

擔心房子變凶宅！房東怒趕癌末租..

住宿舍「可以不穿內褲嗎」　過來..

上宏囍玥開工動土　建新公園首排..

南投、高雄富豪齊出手　「陳幸妤..

東森房屋店東長研習營AI科技助..

台南中菜老店開價1.98億賣　..

海線第一名！沙鹿人口破10萬　..

12強賽結印哥是房仲超業！　自..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366