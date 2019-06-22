光溜溜困浴室！洗完澡發現「喇叭鎖壞了」轉不動　網教學自救：這鎖好解決

▲原PO洗完澡被困在浴室裡。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

被鎖在廁所的糗事曾出不窮，上個月才有妹子洗完澡，發現門鎖壞了，只能光溜溜地爬通風口脫逃。日前又有一名網友在PTT發文求救「急！被鎖在浴室怎麼辦？」最後只能打119求救。事後他忍不住再問「若被鎖在浴室、沒帶手機，怎麼自行脫身？」留言也出現各種教學，還有人直呼「這喇叭鎖超簡單的啊！」

本站5月26日曾報導《洗完澡門鎖壞了…妹子光溜溜爬通風口「奶跟大腿都破皮」 網歪樓：不信我看》，一名女網友在臉書社團《爆料公社二館》發文，說因為浴室門鎖壞了，剛洗完澡、全身光溜溜的她只好硬是從門下的孔洞爬出來，結果胸部和大腿都破皮。事後，她還以過來人的經驗建議大家不要沒穿衣服就爬這個洞，引發一陣熱論。

沒想到不到一個月，另一名網友就在PTT的Gossiping板上表示，他洗完澡準備出浴室，發現喇叭鎖壞了、轉不動，而且浴室沒相關工具，「手機只剩11%了，房東八成也睡著了」，忍不住PO文求助。之後，他也更新進度，說房東辦公室沒人接電話，他只好打119，「終於被救出來了，謝謝各位鄉民還有消防員。」

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▲原PO發現轉不動喇叭鎖。（圖／翻攝自PTT）

不過似乎是心有餘悸，或是打算防範未然，事後他又在PTT的Gossiping板上發另一篇文「若被鎖在浴室、沒帶手機，怎麼自行脫身？」直說自己就是被鎖在浴室的那個人，「昨天一直在想若沒帶手機，要怎麼脫困，思考不出來，想跟大家請教下。」

原PO說，情境設定是「洗完發現喇叭鎖壞掉、轉不開，被鎖在浴室內」，浴室門則是下方有通風口的塑膠門，「把下面通風口拆掉，發現鑽不出去；手透過通風口繞到外面，也轉不開外面的把手。」

另外，因為門外面有門框卡住、沒辦法把門踹開或撞開，「因為在裡面，也沒辦法用『刷卡』的方式開鎖」。原PO直問，遇到這種情況，如果這時身上沒手機求救、也沒對外窗，要怎麼利用浴室內的東西成功脫困。

▲如果洗完澡發現門打不開，該怎麼辦呢？（示意圖／pxhere）

看到貼文後，許多「無敵破壞王派」的網友紛紛留言，「塑膠門你用力撞就破了」、「塑膠門就直接揍爆就對了」、「洗衣板、馬桶刷、毛巾衣服包著用手肘撞」、「這種塑膠門連女生用力撞都能撞開好嗎」、「物理性破壞，只是維修要噴一筆。」

有人建議用腳踹，原PO就表示「沒辦法踹開、應該可以踹爆，但昨天那篇有人說，遇過一樣的狀況，他用腳直接踹，結果踹是踹破了，但腳卡在裡面，而且插著一堆碎片，還見骨了。」

還有網友認為，「把通風口拆了後踹孔洞邊」、「直接對鎖頭踹，不要踹門板啊」、「拿東西大力敲鎖頭，讓他彈片彈開」、「馬桶水槽蓋拿起來直接往門把敲下去」、「認真回，身上塗潤髮乳，鑽出去，除非真的胖爆」、「我剛量一下，拆門通風半躺手伸去外面開，長度是夠啊！除非你手真的太短。」

不少人則是「攻擊門縫派」，「喇叭鎖只要是尖的隨便一刷就開了」、「拿扁梳或牙膏尾去刷門縫，平時請多練習」、「這種喇叭鎖刷卡就可以了」、「找個細長的東西，繩子、噴罐的管子、捲起來的濕紙巾、髮夾等，從縫隙繞過鎖舌，用力一拉就開了」。最後還有網友似乎突破盲點，「喇叭鎖通常不會生鏽，因為是鍍鋅，直接按壓中間到最底，然後左右扭轉握把，震動即可開啟。」

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