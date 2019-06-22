日本「繭居族」變殺人魔　無老可啃之後…靠自己能怎麼活？

▲岩崎隆一刺傷近20人，最後自刎。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外媒報導

日本5月下旬接連發生2起殺人事件，日媒分析，2起案件都與「繭居啃老族」有關，意指長期不出門、全依靠父母過生活。不過當父母過世，這些「繭居族」無法再啃老時，又該如何生活呢？

5月28日，神奈川縣一名51歲岩崎隆一手持2把生魚片刀攻擊小學生，隨後自刎，一共造成近20人受傷，一名12歲女童及39歲家長死亡。4天後，日本前農林水産省事務次官熊澤英昭在東京自家中持刀殺死自己44歲的親兒子熊澤英一郎，原因是兒子有暴力傾向，曾揚言要對隔壁小學不利，為避免兒子犯下大錯，搶先殺死兒子。

2起案件發生後，日本社會重點關注「繭居啃老族」的社會問題。過去統計，繭居族應該是15至39歲的人居多，但今年3月的內閣府調查指出，40至46歲的繭居族高達61.3萬人，多過於15至39歲的54.1萬人。

日媒分析，這些成為繭居族的人，多半是因為日本泡沫經濟破裂後，大量企業倒閉、裁員，他們找不到工作，無法在社會上立足，從此與社會隔絕。針對繭居族調查發現，繭居超過7年的人數約46.7%，幾乎一半，且70%都是男性。

▲日本中高年繭居族比青少年繭居族更難以解決。（示意圖／取自Pixabay）

報導指出，比起青少年的繭居族，中高年的繭居族問題更難以解決，除了父母未能向公家機關請求幫助外，中高年繭居族還要面對自己年齡增長的健康問題、父母年邁需要人照顧，甚至是父母去世後，自己再無經濟、生活來源，難以重回社會生存。

要如何解決類似問題，日本政府為了避免高達20萬億日圓的低保支援，嘗試建立支援體制，包括再就業服務中心、大學、職業培訓機構及經濟團體等，或是邀請曾有繭居經驗的人現身說法，以聚會讓繭居族習慣與人交流，解決嚴重社會問題。