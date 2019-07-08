聰明購屋多1招！義大利百年門神　24小時鎮守居家安全

▲購屋族別疏忽居家安全，兆雄建設「天賞大願」一案選用耐震鋼骨結構及歐盟最高等級「敵銳裝甲玄關門」。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

520檔期、美中貿易戰…眾多議題相互加持下，購屋族紛紛出籠，推動全台房市熱潮再現。然而，長期關注房市的購屋族，買房前眼睛可要放亮點！許多人賞屋看房時，被豐富多元的建材吸引，卻疏忽買房最重要的莫過於「居家安全」，尤其自住客更要提高警覺，高品質防火、耐震、難解鎖的玄關門，才能在關鍵時刻讓人拍胸脯慶幸：「好家在」！

近期兆雄建設「天賞大願」一案，不僅在建材上選用耐震鋼骨結構、玄關門配備也絲毫不馬虎，採用歐盟最高等級「敵銳裝甲玄關門」，24小時分秒守護幸福基地，讓人回家就有滿滿的安全感。

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