聰明購屋多1招！義大利百年門神　24小時鎮守居家安全

▲購屋族別疏忽居家安全，兆雄建設「天賞大願」一案選用耐震鋼骨結構及歐盟最高等級「敵銳裝甲玄關門」。（圖／業者提供，下同）
消費中心／綜合報導
520檔期、美中貿易戰…眾多議題相互加持下，購屋族紛紛出籠，推動全台房市熱潮再現。然而，長期關注房市的購屋族，買房前眼睛可要放亮點！許多人賞屋看房時，被豐富多元的建材吸引，卻疏忽買房最重要的莫過於「居家安全」，尤其自住客更要提高警覺，高品質防火、耐震、難解鎖的玄關門，才能在關鍵時刻讓人拍胸脯慶幸：「好家在」！
近期兆雄建設「天賞大願」一案，不僅在建材上選用耐震鋼骨結構、玄關門配備也絲毫不馬虎，採用歐盟最高等級「敵銳裝甲玄關門」，24小時分秒守護幸福基地，讓人回家就有滿滿的安全感。
義大利門神來台40年 不只防盜、鎮邪還耐震
中國傳統有「門神」鎮煞避邪，而具百年完美工藝的敵銳裝甲玄關門堪稱義大利來的門神，100%義大利製造、依據ENV1627歐盟標準打造的防盜抗暴安全門。透過從內部一體成型鋼鉸鏈到鉤型天地栓、側邊固定栓形成內部紮實、無懈可擊的安全結構體，每樘門都貼上歐盟認證合格標章，24小時鎮守居家安全，讓小偷聞之色變。
這款敵銳裝甲玄關門引進台灣已有40年之久，累積創下的防盜美談在業界口耳相傳，創造絕佳口碑，而且採用三大貴金屬之一的紅銅，同樣具備鎮府、吉祥興勝與避邪的美意，不僅文化融入工藝，透過中西合璧，守護全家的心意傳世不變。
然而，在板塊運動顯著、地震頻傳的台灣，令人不免好奇：這麼穩重的門，萬一遇到大地震怎麼辦？敵銳裝甲玄關門配有10組與百年建築同步的微調制震機座，讓玄關門配合地殼無聲無息變動再微調，鞏固門扇結構體與面對地震的穩定度，讓「萬一」的發生機率降到最低。
百年工藝與時俱進 人性化滿足一家人各有「鎖」好
面對科技的日新月異，百年工藝也要懂得與時並進，考量現代人偏好科技感，透過感應、密碼等方便又不必擔心忘記帶鑰匙，敵銳裝甲玄關門也提出更多選擇，也可加裝電動馬達保密局級電子密碼，同時保留傳統鑰匙孔，配合全家人各有「鎖」好的使用習慣。
除了耐震、防盜和百年精神的講究，敵銳裝甲玄關門也具備防火遮煙功能，包含內部防火礦絨材和自動落下擋煙條，將所有外來的威脅都擋在門外！下次賞屋、看房時，別忘了多問一句玄關門的安全性，即早準備、防患未然才能在關鍵時刻慶幸「好家在」。
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