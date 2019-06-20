「文林苑」建商一甩陰霾　朝向全齡健康宅發展

▲樂揚建設今天股東會。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

先前主力大台北地區都更案的樂揚建設，因「文林苑」都更案踢到鐵板，扯出後續許多紛爭，而今天股東會後樂揚建設副總經理鄒雪娥受訪表示，未來開發重點仍是「都市更新」、「老屋重建」，但因應高齡化、少子化問題，仍有另項重點是「全齡健康宅」，目前已完工的八德路段的「然花苑」案，規劃坪數70～100坪，成交單價落在120萬元，僅剩下幾戶就能完銷。

樂揚建設（2599）今天股東會公布，去年度獲利為3.79億元，主要為「中山文華」、「文林苑」認列營收，每股盈餘是3.8元，股東會決議對去年盈餘每股配發現金股利2.5元，以及股票股利0.01元。

據營業報告書指出，未來持續以「都市更新」、「老屋重建」開發重點，另外因中美貿易戰、英國脫歐、反送中等國際局勢變化，市場買盤也以剛性需求客為主，再加上高齡化、少子化、環境空汙等問題，未來朝向「全齡健康宅」開發。

▲樂揚建設今天股東會，圖為副總經理鄒雪娥。（圖／記者黃靖惠攝）



鄒雪娥表示，因應少子化、高齡化等問題，除了先前著重於都更、危老改建外，未來另外一個發展重點為「無齡」住宅，也就是打造適合全齡者，包括老人、小孩的居住環境，建築內部設計講求空氣品質、含氧量、採光、通風等問題。

針對明年將到期的10％危老時程獎勵，鄒雪娥表示，公司在大安區、中山、大同、萬華地區都有正在進行的案子，目前都已經送申請重建，但多數仍在審核期間。

鄒雪娥表示，今年重點推案是八德路段的「然花苑」，目前已順利完工，規劃坪數70～100坪，成交單價落在120萬元，僅剩下幾戶就能完銷，為更適合全齡者居住，從地面平整度、採光度、空氣品質、通風、空氣濕度、溫度等到環境綠化都有細部的處理。