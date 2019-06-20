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當初賣得比「帝寶」貴　16年爛尾豪宅「致和園」終解套

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▲▼致和園外觀。（圖／翻攝Google map）

▲致和園外觀。（圖／翻攝Google map）

房產中心／台北報導

座落於仁愛路二段、完工16年卻成豪宅爛尾樓的「致和園」，今傳出「重生」曙光。負責整合該案的久揚機構今透露，「全案已由迅邦建設取得土地產權，也與建物所有權人取得共識，未來不排除拆除建物重建，現正進行產品規劃中。」據了解，目前約有4~5家建商釋出合作意願，建物未來也將以豪宅規格重現。

「致和園」基地位於中正區仁愛路二段上，基地面積近500坪，原地主為掬水軒家族、第一產物保險、中國人壽等多人持有，2000年，該案規劃為地上16樓、地下3樓豪宅案，1層1戶、單戶坪數超過160坪，並定名為「致和園」，推出市場預售，開價每坪100萬元，對比現今第一豪宅「帝寶」，2005年銷售時，每坪85萬元，「致和園」堪稱全台最貴豪宅案。

無奈該案2003年興建完工時，掬水軒家族遭逢財務危機，甚至連遺產稅都難以繳納，連帶使得地上建物遭到法拍，據了解，建物甚至連使用執照都無法取得，慘淪爛尾樓。至於建物所在基地，則在產權未明的狀況下，引發「搶地」大戰。全案在今年3月20日，經最高法院判決，由久揚建設董事長梁吉旺等人，取得土地產權。

久揚機構經理陳淑貞表示，「全案在所有地主、及地上建物所有權人，取得共識的情況下，正在研擬建物拉皮、或是拆掉重建等方向。16年來，我們也派員修剪花草、維護建物，努力維持它的最佳狀態。」據了解，目前約有3~4組建商，已與該機構接洽合作，以「拆除重建」為目標，不排除再蓋出一棟新豪宅。

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