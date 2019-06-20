房價親民？　港人來台居住年增2成4

▲淡海新市鎮近期有不少香港退休族來此置產。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

台灣相對房價較低、醫療發達，業者觀察，台灣已成為香港中產階級移民的首選地區，近期發現不少來台看屋的香港退休族群，選擇環境清幽的淡海新市鎮置產過退休生活。統計發現，今年1~4月香港居民來台居留、與定居人數，較去年同期，大增24.1%，顯示港人越來越看好台灣的居住環境、和親民房價。

根據內政部移民署資料顯示，香港居民來台居留人數2017年4015人，到2018年增至4148人，增幅3.3%；而來台定居人數則從2017年1074人，到2018年增至1090人，增幅1.5%。

今年1~4月香港居留與定居人數合計1357人，較去年同期的1093人，增幅更是高達24.1%，顯示今年香港人更是積極往台灣移民。

東森房屋淡海新市鎮店店東沈雅純表示，最近發現香港人詢問台灣不動產的比例大幅增加，推估是因為現在香港的居住環境不友善，導致不少香港人外移，高端人士偏好往歐美地區移民，而中產階級，則會選擇風俗民情與語言接近的台灣來移民。

實際了解吸引香港人來台置產的因素，沈雅純指出，台灣的健保醫療較香港便利許多，加上台灣的房價親民，吸引香港人來台定居，且在淡海新市鎮這邊大多是50歲以上的退休族群。此外，也有不少香港人來台租屋，族群大多為想要來台做生意的年輕人，來台灣開設港式飲茶相關料理，因年輕人甫創業有資金的考量，因此先選擇來台租屋。