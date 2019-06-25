香港房價爆貴「貿易戰加劇再破高」　過半港人願買8折鬧鬼凶宅

▲香港房地產節節攀升。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

在美中貿易戰緊張局勢不斷升溫的背景下，香港房價也節節攀升，漲價至紀錄的水平，壓得港人無法負荷。最新調查指出，至少有92%受訪者認為香港的房價太高，為了要解決「無殼」問題，至少有54%民眾表示願意購買香港的凶宅，原因是價格相對低廉。

根據彭博報導，澳洲房地產公司REA集團於20日公布調查指出，超過54%的民眾表示願意購買凶宅，其中約65%的民眾認為，房價的差距是最主要的誘因。

REA香港區域經理肯特（Kenneth Kent）對此表示，對於大多數居住在香港的民眾而言，房地產價格仍然偏高，因此許多人開始尋找其他可能的選項。

報導指出，在香港，如果人們因「非自然原因」而死在家裡，那麼這間房屋就會被視為鬧鬼的凶宅。中原地產代理有限公司董事方啟明（Perry Fong）表示，那些發生自殺、他人謀殺、意外死亡的公寓，通常以9折或8折的價格售出。

「凶宅對於當地人而言，通常是遷居上的忌諱。」不過方啟明認為，外國民眾通常就比較沒那麼擔心居住在凶宅，甚至願意以較低的價格購買這些房地產。

儘管香港是亞洲最西化的城市之一，「購買凶宅」於民眾而言仍無法想像，因為房屋仍是牽涉風水問題，凶宅的風水通常沒那麼好，也是一般買家主要關心的重點。