影／民眾搶買平價屋　最受歡迎物件自146萬元起

記者詹宜軒／台北報導

台灣金聯連續9年推出平價屋申購活動，今年登記日期自6月12日至7月3日，價格約比市價便宜5~15%。活動至今進行約10天，據了解，熱門物件包括天母中山北路七段的電梯大樓、「南方之星」共構案、及號稱全台最便宜的雲林透天案，皆已有人搶先登記申購。

▲位於捷運南勢角站「南方之星」。（圖／記者葉佳華攝）

台灣金聯指出，今年的平價屋登記、看屋狀況，又較往年更加踴躍，52件待申購物件中，約有10餘件已有民眾登記。其中，包括天母中山北路七段114巷61弄的2宗電梯大樓案，2案面積分別為64、46坪，規劃3~4房產品，屋齡都超過30年。64坪物件總價2298萬元、46坪物件總價1768萬元，2物件皆不附車位，拆算每坪房價是36~38萬元間。

▲台灣金聯平價屋天母電梯大樓案。（圖／台灣金聯提供）

中和區捷運南勢角站共構案「南方之星」，過去也是平價屋申購的熱門標的。今年釋出14、17樓2戶，坪數分別為24.1、29.6坪，總價分別是1098萬、1358萬元，17樓物件含1車位，拆算單價則在45.5萬元上下。

中信房屋行銷企劃室副理江龍名指出，「南方之星」過往成交最高單價曾上衝6字頭，近1年平均成交行情則是在48~49萬元左右，因此平價屋的定價約較市價便宜6%，自然引起民眾注意。

另外，最獲矚目、雲林林內鄉大同路上，一棟3層樓透天厝，權狀坪數47坪，總價146萬元，換算單坪價格約3萬元。標榜鄰近火車站商圈及林內市區、斗六市區，距離斗六交流道3分鐘車程，周邊有斗六工業區等就業機會，在公開首日，也立即有民眾登記申購。

▼雲林林內鄉透天厝只需要146萬元。（圖／台灣金聯提供）