50組富豪好奇賞屋　1戶18億「陶朱隱園」公設將完工

▲中華工程今舉辦股東會，預計發放現金股利0.197元。（圖／中華工程提供）

記者張菱育／台北報導

中華工程今舉辦股東會，面對眾所矚目的「陶朱隱園」，何時正式亮相？中華工程發言人程安慈表示，「目前『陶朱隱園』工程進度到公共空間與室內空間部分，預計今年下半年完工。」而該公司2018年營收為110.62億元，年增約13.1%，EPS（每股純益）0.24元，也高於2017年的0.17元。

程安慈指出，目前「陶朱隱園」工程進度，是到公共空間與室內空間部分，預計今年第3季或第4季公設完工，統計去年約有50組看屋數，也會慎選買方的購屋條件與資格，評估其經濟財力狀況、個人形象、公益精神等，買方不僅是國內工商界領袖，也有國際華人及其他國際人士等。

▲「陶朱隱園」公設部分預計今年下半年完工。（圖／中華工程提供）

至於「京華城標售案」第3標，預計將於6月27日再度開標，程安慈說明，中工僅為投資股東，詳細標售訊息，還是由京華城做主要負責。

而民生社區都更案第二期「中工耘翠」，已於 2017年第3季，開始動工興建，並於第4季開始預售，預計2020年第2季完工；民生社區都更案第3期「延壽I區」，已於2018年第4季完成都更審議程序，並正式核准都更計畫，2019 年第1季辦理拆照及建照申請；民生社區都更案第4期「延壽 J 區」，於2018年第4季提送權利變換審查，預計2019年第4季完成都更審議程序。