影／租金補貼2.4萬單身婚育族受惠　提防房東出這招

記者張菱育／綜合報導

租屋族有福了！行政院日前宣布核定「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，預計今年9月開始受理申請，將會有2萬4千個單身年輕人和新婚與育兒家庭可受惠，但專家認為，政府須有配套措施，否則屋主為了避稅，不願意提供租客相關租屋證明，反而讓這樣的利多大打折扣。

▲在台北市租屋，全台租金補貼最高。（圖／記者曾俊豪攝）

內政部次長花敬群日前表示，租金補貼的金額，會依照各縣市租屋行情而有所不同，婚育家庭每月租金補貼3000~5000元，單身年輕人租屋補貼為每月2600~4000元，其中台北市租金補貼最高，婚育家庭每月補助5000元、單身年輕人每月4000元。新北市、台中市、桃園市、新竹市的婚育家庭每月補貼 4000元，單身則每月補貼3200元，台南市、高雄市婚育家庭每月補貼3200 元，單身每月補貼2600 元，其他縣市婚育家庭每月補貼3000元，單身每月補貼2600元。

這項方案所指的單身，是指20到40歲的單身青年，婚育家庭則是指結婚2年內或育有未成年子女者，婚育家庭則無年齡限制。此方案將於9月正式受理申請，11月核發租金補貼，補貼所需經費約11億元，預計試辦1年。

花敬群指出，租金補貼的標準，是從最低生活費1.5倍以下，放寬至2.5倍以下約為家庭年所得低於百分之20%分位點，提高至35%分位點以下，即可申請租金補貼。以雙北市為例，台北市平均每人月收入4萬1450元以下者，新北市每人月收入3萬6665元以下者，即可申請。

中信房屋行銷企劃部副理江龍名分析，此政策利基點很值得支持，但是後續的申請方式尚待觀察，畢竟屋主有報稅的疑慮，較不願意提供租客相關申請資料，因此在租客申請補貼的執行上還需有配套措施。