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買北市老公寓「賺到孩子留學費」 他神拋3點「省到爽」：老了環遊世界！

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▲房、旅行（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO認為，靠房價漲幅，可賺到環遊世界的基金！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「還是台北蛋黃區老公寓好！」一名網友住在林口新大樓，長年通勤北市後，發現交通費貴得驚人，相較住在北市老公寓，一個月可省1萬！原PO更列出3點經驗談，直呼省下來的錢，可供孩子出國留學，甚至可爽爽環遊全世界。

一名網友在林口買新大樓，住了多年下來，忽然有感而發，「我深刻的感覺，還是台北蛋黃區老公寓好！」他拋出3點分析，首先生活機能佳、交通便利，根本不用花錢買轎車，間接省了加油錢、車貸、保險與停車費，「坐大眾運輸和計程車，一個月至少省1萬！」

其二，房價漲幅比較多，跌幅機率小，且居住成本低；第三，老公寓免繳管理費，讓原PO忍不住直呼「省到爽！」至於以上3點能激省多少錢？原PO自信滿滿拿出算盤解析，如下：

(1) 交通費＋(3)管理費，「至少可以一家三口一年去日本玩個一個禮拜，或是一年一個人跟團去歐洲一個禮拜！」

(2) 房價漲幅部份，「至少小孩留學國外碩士的錢省出來了，老的時候可以環遊世界！」

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不過新屋住起來仍比老屋舒適！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過長篇大論後，原PO結論超反轉，「但我還是喜歡住在林口新大樓就是了」，畢竟住在新大樓，舒適度勝過老公寓。該文章掀起《mobiel01》網友熱議，「新社區除了看起來爽度高外，總價便宜是我的考慮因素（桃園），近年又多了全聯，麥當勞…加上新設國小國中，真的不必在執著於舊市區」、「問題是住在蛋黃區沒電梯的老公寓，對有點年紀的人，是一大挑戰！」、「林口的罩門是交通，除了上下林口的交流道塞，由於不能上五楊高架，到台北還要塞過新莊五股段，轉去搭捷運則又慢又貴」、「相對於台北，林口真的太涼爽 。台北很悶熱呦，不過台北就是強在捷運與就業機會，但我覺得林口是個可以兼顧休閒的良好居住地」。

▲▼ 買北市老公寓「賺到孩子留學費」 他神分析3點…老了爽環遊世界！（圖／翻攝mobile01）

▲▼ 買北市老公寓「賺到孩子留學費」 他神分析3點…老了爽環遊世界！（圖／翻攝mobile01）

▲其他網友持不同意見！（圖／翻攝自mobile01）

也有網友當起鍵盤手一起精算，認為住在林口也能省錢，對此原PO熱心回應，「我給你一個買房常識。買新大樓要60坪（不含車位）才會達到大三房，才會等於北市舊公寓30幾坪的三房…林口新大樓大三房跟北市蛋黃區舊公寓（非大安區）有多少價差？答案是零」、「另外，也別幻想自己把破公寓真的值多少錢，你真的要賣時，才發現就是個屎價（除非你有豪華裝潢）。」

關鍵字：北市林口公寓大樓學費環遊世界

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