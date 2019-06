買房住10年問題爆發「半年噴63萬」　她曝關鍵：別跟我一樣

▲ 國外房地產訊息公司Zillow和及市場公司Thumbtack報告指出,每個家庭每年大約會在房屋修繕花上3021美元(約新台幣9.4萬元)。(示意圖/取自免費圖庫pixabay,圖中房屋與本文當事人所提的屋子無關。)

國際中心/綜合報導

美國田納西州的凱特朵爾(Kate Dore)買房迄今已有10年時間,但過去6個月卻因房屋修繕花費超過2萬美元(約新台幣63萬元)。她坦言「小毛病拖延」確實讓某些情況變得更糟,並以過來人的角度分享親身經歷,詳列屋頂、天花板修繕等多項花費。她更在推特形容,她的故事甚至可以用「別做我以前做過的事:需要住屋修繕緊急基金的原因大揭密」來形容。

更換屋頂和簷槽:7873美元(約新台幣24.6萬元)

儘管當年買房時已知道房子並非全新,相關檢查人員也沒有點出屋頂有問題,但住了10年還是面臨了要更換的狀況,甚至發現有松鼠鑽進來,讓瓦片、簷槽和閣樓受損。

房間天花板修繕:3900美元(約新台幣12.2萬元)

其實早在一年前,天花板就已經出現一條細小裂縫,但隨著縫隙越來越深,天花板開始下陷。為了安全起見,整個天花板全都換新。

▼ 凱特朵爾2009年買下一棟1950年代的房子,迄今入住約莫10年。

Alternative title - Don’t do what I did: why you *really* need a separate home repair emergency fund. https://t.co/aFtIEbj7oW