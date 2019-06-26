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買房住10年問題爆發「半年噴63萬」　她曝關鍵：別跟我一樣

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▲▼房屋示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 國外房地產訊息公司Zillow和及市場公司Thumbtack報告指出，每個家庭每年大約會在房屋修繕花上3021美元（約新台幣9.4萬元）。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中房屋與本文當事人所提的屋子無關。）

國際中心／綜合報導

美國田納西州的凱特朵爾（Kate Dore）買房迄今已有10年時間，但過去6個月卻因房屋修繕花費超過2萬美元（約新台幣63萬元）。她坦言「小毛病拖延」確實讓某些情況變得更糟，並以過來人的角度分享親身經歷，詳列屋頂、天花板修繕等多項花費。她更在推特形容，她的故事甚至可以用「別做我以前做過的事：需要住屋修繕緊急基金的原因大揭密」來形容。

更換屋頂和簷槽：7873美元（約新台幣24.6萬元）

儘管當年買房時已知道房子並非全新，相關檢查人員也沒有點出屋頂有問題，但住了10年還是面臨了要更換的狀況，甚至發現有松鼠鑽進來，讓瓦片、簷槽和閣樓受損。

房間天花板修繕：3900美元（約新台幣12.2萬元）

其實早在一年前，天花板就已經出現一條細小裂縫，但隨著縫隙越來越深，天花板開始下陷。為了安全起見，整個天花板全都換新。

▼ 凱特朵爾2009年買下一棟1950年代的房子，迄今入住約莫10年。

閣樓修復及新增防止松鼠闖入的道具：3602美元（約新台幣11.3萬元）

松鼠會啃電線破壞絕緣包材，更破壞閣樓的環境整潔。在經過好幾個小時的清理和修復作業後，加裝通風孔蓋等小機關，讓松鼠進不來。

閣樓加裝隔熱材料：2575美元（約新台幣8萬元）

房子起初的隔熱層厚度僅4英吋（約10公分），其實不太夠，加上松鼠闖入造成破壞，因此決定換新。

處理供電問題：1500美元（約新台幣4.7萬元）

事實上，廚房的供電沒辦法負荷所有的電器使用，加上浴室的燈損壞，且車庫的泛黃燈光也不停在閃。最後請來專家一併處理，花了好幾天才解決。

關鍵字：買房北美要聞

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