諷業者「從賣檳榔→賣玉蘭花」　顏炳立：房價不會跌回2年前

▲戴德梁行董事總經理顏炳立表示，今年房價呈現緩修格局。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「仲介代銷從賣檳榔，變成賣玉蘭花；從坐著等客人來，變成得主動出擊。」戴德梁行董事總經理顏炳立表示，房市不佳情況頻傳，買方借不到錢就不會買，觀望氣氛濃，價格走盤整、修正格局，估今年房價緩修，蛋黃區修正3~5%，蛋白區修正10%。

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去年919以前房市暢旺，但在第七波選擇性信用管制上路後，市場風雲變色，買氣急凍至今已過半年多，未來市況會怎麼走？

戴德梁行董事總經理顏炳立表示：「房市整年就是夢遊狀態，預售蛋白冷過蛋黃，成屋量再縮，買氣降，整體呈現觀望、盤整、修正格局。」

顏炳立說：「房貸利率市場利率脫鉤，買方借不到錢就不會買了，觀望氣氛濃厚，賣方從賣檳榔，變成賣玉蘭花；從坐著等客人來，變成得主動出擊。」

「房價會跌，但是緩跌！」顏炳立認為：「蛋黃區修正3~5%就差不多了，要跌個10~20%，不可能。若真如此，蛋白區會跌到哪裡？銀行會倒閉的。」

顏炳立接著表示：「基於通膨、工料上漲等等，房價每年漲5%可以接受，但每年漲15~20％，甚至動輒50%這就是炒作，去年市場就是炒作，蛋白區賣蛋黃區價、蛋殼區賣蛋白區價，現在吳郭魚該回去菜市場，不要再到精品店了。」

不過，顏炳立仍強調：「房價不會跌回2年前，過去購入預售的消費者不會斷頭，只是少賺而已，只是獲利開始貼近合理利潤而已。」

至於豪宅市場，顏炳立表示：「房地產仍是有錢人的資金避風港，符合地段、環境、可及性，仍會少量成交，不失溫，豪宅市場價穩量縮。」

▲顏炳立認為，「陶朱隱園」每坪300萬元是一定會超過，高樓層500萬元合理。（圖／記者湯興漢攝）

被問到先前公開銷售的指標豪宅「陶朱隱園」，顏炳立透露：「當初從單價600降到300萬元的消息公開後，買方就開始擠爆排隊了，我也帶了1組客戶去看，他有想買，但應該誰都不想當第一個，第一個是出頭鳥，人家會去追。」

顏炳立認為：「陶朱隱園每坪300萬元是一定會超過，高樓層500萬元合理，應該今年會成交，但應該是一次出現個3組買方，大家一起出現。」

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