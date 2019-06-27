世界首座「橫向摩天大樓」下半年重慶完工　外媒狂報：將成中國新地標

▲重慶橫向摩天大樓將於2019年下半年完工。（圖／翻攝自秒拍）

大陸中心／綜合報導

中國大陸地標是北京故宮又或是萬里長城呢？如今將有一個新地標，因為世界首座「橫向」的摩天大樓即將完工，預計將帶起重慶的經濟與觀光發展。

綜合陸媒報導，這個世界首座的「橫向」摩天大樓即將於重慶完工，整體建築包括8棟極高大樓形成的「摩天大樓群」，其中結合了公寓樓、辦公樓、飯店、餐飲會館以及購物中心，未來還將持續規畫完整交通，如地下停車場、地鐵、公車及碼頭等。

其中，還有一座「躺著」的大樓，正是一座廊橋形狀的建築，建於60層樓高，不僅長度超過300公尺，還可以在高空中連接起另外4棟大樓，也因此被稱為世界上最高的「空中橋梁」之一。

▲橫向的廊橋設計將接連4棟大樓。（圖／翻攝自微博）

報導指出，該大樓將名為「重慶來福士廣場」，是由知名以色列裔建築大師摩西．薩夫迪（Moshe Safdie）所設計，並由新加坡凱得集團投資，投資超過人民幣240億元（約台幣1080億元），建築面積逾112萬平方公尺（約33.88萬坪）。

外媒甚至以「大陸將完成耗資27億英鎊的巨型商業建築群，1000呎高樓頂建立令人難以相信的『橫向摩天大樓』」為標題；並提到重慶是人口密度高的城市，因為地面上沒有足夠空間去建築大型公園，因此將想法搬上高空。

如此高聳的大樓從2013年動工，將於2019年下半年完工，預計為重慶帶來許多經濟、觀光發展，也有不少外國網友等著打卡，直呼它將是「中國的新地標」、「期待大樓起名」；不過也有網友認為重慶本身就有特殊性，不需要建大樓跟風，恐怕破壞整個城市美感。