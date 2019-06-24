缺捷運仍吸力無窮　4成台北客輕移民汐止

▲汐止區雖然沒有捷運接駁，但有汐科、汐止、五堵3個火車站、國道1號及3號高速公路，聯外交通便利。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

北市房價高不可攀，退而求其次選擇外圍新北，其中汐止區雖然沒有捷運接駁，但有汐科、汐止、五堵3個火車站、國道1號及3號高速公路，聯外交通便利，再加上汐止國民運動中心、遠雄U-Town購物中心及廠辦落成，提升生活機能與增加就業機會，且房價只需鄰近南港、內湖一半，吸引台北人輕移民於此築巢。

據汐止地政事務所統計，汐止近3年購屋人口近4來自北市，且以自住型為主，雖然當地目前沒有捷運接駁，但有汐科、汐止、五堵3個火車站、國道1號及3號高速公路，聯外交通便利，再加上近期汐止國民運動中心、遠雄U-Town結合購物中心及廠辦落成，提升生活機能與增加就業機會。

▼汐止最近3年住家用房交易量增加。（圖／汐止地政事務所）



▼汐止購屋族有近4成源自於北市。（圖／汐止地政事務所）



據汐止地政事務所分析，汐止購屋主力客群有2類，一是本地人（39％）、另外一是北市購屋者（37％），偏好買30坪以上的住宅大樓，屋齡20年以上，總價帶落在1000萬元，每坪單價落在28～30萬元。以汐止地區房價與北市南港、內湖同類型產品，單坪均價55萬元，兩者價差一半。

再進一步分析，本地人喜愛靠近行政中心與火車站附近的生活圈，而北市客群則偏好鄰近北市，或緊鄰高速公路等聯外道路附近，因為約10分鐘車程即抵達北市，不過房價卻僅需1/2，以住宅大樓類型產品，超過6成以上來自北市購屋族。

信義房屋企研室經理曾敬德表示，新北汐止、北市南港、內湖3區各有工業區或科學園區，由於地理位址相近，形成一個房屋供給圈，如果搭乘火車通勤上班，以汐止和南港前後間隔不過1站，但房價卻差很大，由於汐止房價親民，吸引再園區工作的客群於此處築巢。

▼汐止購屋族天號生活圈分布圖。（圖／汐止地政事務所）

