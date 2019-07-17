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中悦搶攻中路地王寶座！連推3大花園城堡宅　服務到位超貼心

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▲▼中悅搶攻中路地王寶座　連推3大花園城堡宅服務到位超貼心。（圖／業者提供）

▲桃園因便捷交通網絡及相對平實的房價崛起，近期中悦建設更看中路特區的地利優勢連開3案。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

近幾年桃園房產話題多，重劃區各領風騷，相對平實的房價加上便捷的交通網絡，強吸北客、自住客目光，加上各界看好房價具回升之勢，讓許多長期觀望的購屋族再度興起買房動力。向來選地眼光精準的中悦建設，長期經營桃園豪宅市場，並以案內設施豪華、服務貼心、建築用料實在，而成為許多企業高層、富商的首選。

房市回暖有其徵兆，從5月建物買賣移轉統計可以發現，桃園單月移轉量月增20%，創近1年半以來新高。其中，中路特區緊鄰國道2號南桃園交流道，距離藝文特區、縣府商圈不遠，被譽為桃園副都心，更是桃園市最大的純住宅重劃區，又有風禾、向陽及水秀3大公園加持，也讓此區更亮眼。隨著成屋愈來愈多，單價多半落在每坪25~28萬，價格相對親民。

▲▼中悅搶攻中路地王寶座　連推3大花園城堡宅服務到位超貼心。（圖／業者提供）

▲中悦中央公園外觀示意圖。

以打造大器花園城堡著名的中悦建設，也相當看好中路特區的未來性，該區段不僅出國前往桃機交通便捷，國道2號交流道下連接中山高、北二高等往來南北都方便，因此近期在中路特區連開3案，分別是：距離交流道5分鐘的「中悦學府公園」，從幼稚園、國小到國中比鄰而立，步行距離只要5分鐘內都可到達，大門前方就是中山路、緊鄰縣府特區、南門市場、力行市場等，享現成生活機能。

公園第一排的「中悦中央公園」距離交流道2分鐘，鄰近桃園最大的風禾公園（約1萬4千坪）適合三代同堂，讓長輩白天可帶孩子散散步，周末全家人可以到公園遊憩，公設比相對較低；以及距離交流道1分鐘的中悦美樹花園，雖然目前仍在施工中，但位於交流道下第一排，享60米桃園最大路寬，交通極佔優勢，而且名稱主打「美樹花園」，中悦董事長李兩平也花了相當多的心力栽種名貴樹木，一方面隔絕車水馬龍、為居家打造隱密性，同時也讓現代人能在自家享受綠林環繞的美意。

▲▼中悅搶攻中路地王寶座　連推3大花園城堡宅服務到位超貼心。（圖／業者提供）

▲中悦學府公園外觀示意圖。

中悦建設業務部副理邱淳惠分享，許多已購、已住客戶都是桃園市區在地人，搬進已成屋的中悦學府公園、中央公園後都表示，過去光是通勤塞在市區就頭痛，如今住的離交流道近，至少多睡半小時，工作心情差很大！除了節省通勤時間，桃園區段開價相對合理，總價遠優於台北動輒上億的豪宅，讓中悦在豪宅市場打出響亮名聲，也讓一向卓越、優質的住宅環境成為中悦人的驕傲。

▲▼中悅搶攻中路地王寶座　連推3大花園城堡宅服務到位超貼心。（圖／業者提供）

▲中悦美樹花園外觀示意圖。

邱淳惠分享，不少已購客戶買中悦，更像買一種身分認同，中悦讓奮鬥一輩子的人，從回家開始慢慢享受人生，從物理性消毒的泳池、視野開闊的健身房、會議室等皆做到細膩而貼心的規劃，尤其中悦董事長以愛樹聞名業界，對於每個建案庭園內的植樹預算可謂無上限，由國外請專人護送老樹赴台屢見不鮮，並相當關注每棵樹木在各建案內近況，愛屋及烏當然也非常重視每個建案的品質及後續服務。

▲▼中悅搶攻中路地王寶座　連推3大花園城堡宅服務到位超貼心。（圖／業者提供）

邱淳惠指出，中悦盡可能從一開始就在設施上做到最細膩的處理，像是外觀透過不老磚及石材，當雨水沖刷時，自然就會洗淨髒污，省續大樓外觀維護管理的成本；自中悦御之苑起，建案內的游泳池皆改採物理性消毒法，每15分鐘作即啟動一次銅銀離子過濾器，因此水質偏鹼性，並搭配紫外線殺菌，雖然造價更高，但是比起傳統加氯的消毒方式，物理性消毒法較不傷皮膚。目前中悦透過保成物業管理，在輕食空間提供美味的餐點，也會舉辦一些社區活動，像是高爾夫球會，品酒會、書法、命理課等，透過一點一滴的累積，才成就今日的中悦。

中悦@中路特區 三案特色優勢

▲▼中悅搶攻中路地王寶座　連推3大花園城堡宅服務到位超貼心。（圖／業者提供）

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