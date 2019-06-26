結構｜移動隔間勝過怦然心動的空間設計

Netflix上架日本「怦然心動整理術」發想者麻理惠的實境節目，在2019年造成全美收納與二手捐贈風潮。早在我們對物品的怦然心動覺醒前，2014年的西班牙設計師規劃了移動隔間來進行收納，如果不收納，隔間無法移動，你將沒有廚房做晚餐，也沒有床舖可以睡！

買東西前要先考慮是否會影響隔間移動…那是一個空間結構勝過怦然心動的設計巧思啊～

在西班牙北馬德里，有一位名為約蘭達的婦人，她搬到曾是祖母居住的小房子，並委託PKMN Architectures幫她制定一個是和生活的空間。

設計師觀察她的作息之後，制定出她一天需要移動的狀態與程序：每天從床上醒來後，在廚房裡喝咖啡，接著淋浴並開始一天的計畫。

接著，設計師規劃出三個獨立且多用途的吊艙。根據她的需要，可以將吊艙推到一起或分開，每個吊艙都在一個簡單的工業風格欄杆上，末端是一個書架，用於額外的存儲空間。

約蘭達每天起床後可以讓床舖消失，對於中午的預約將廚房挪出來，規劃的空間中也有書房功能的休閒區，晚餐時間可以將折疊大餐桌打開，招待客人。

資訊更新小貼士：

PKMN Architectures於2016年改變組織架構，此案件現由EEESTUDIO維運。

照片來自Javier dePazGarcía。

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