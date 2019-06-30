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買到千萬漏水屋認栽　惡屋主身兼社區管理員卻知情不報

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▲▼樓梯間公設天花板也嚴重漏水。（圖／民眾JJ提供）

▲JJ花了1075萬，卻買到漏水屋。（圖／網友提供）

記者張菱育／台北報導

民眾JJ想要自己買房圓夢，好不容易存了一筆頭期款想買房，卻遇到惡屋主，事前未告知該棟大樓有漏水問題，讓她已經簽約下去後，經過日前豪大雨時，才發現買到漏水屋。

JJ辛辛苦苦工作好幾年存了一筆頭期款，想要擁有自己的一個家，以總價1075萬元買下中古屋，尚未入住卻先遇到連日的豪大雨，JJ說，「不僅大樓的公設區域嚴重淹水，而且賣方還是大樓的管理委員，一定知道這棟大樓的屋況，卻在簽約時完全都未告知，讓我花了辛苦錢卻是買到了漏水屋，真的是欲哭無淚！」

▲▼樓梯間公設天花板也嚴重漏水。（圖／民眾JJ提供）

▲樓梯間的天花板嚴重漏水。（圖／網友提供）

JJ說，「這樣的漏水屋根本不能住人，而且我也有花錢買公設區域，公設嚴重淹水根本也不能使用，要求和屋主解約還被刁難，後來是我向消保會申訴、並寄發存證信函後，屋主的態度才放軟，願意退回一半履約保證金，而另一半的履約保證金則由房仲退還給，但這樣只是拿回我自己的辛苦錢。」

信義居家經理曾雪梨提醒，若是發現公設區有漏水現象，應向管委會要求修繕，此外，不論是租屋或買屋前，都可以透過「視覺、觸覺、味覺」來判斷滲漏水。視覺方面，可觀察窗戶、冷氣窗口、窗框有無滲水，牆壁和外牆是否有水氣等，另外還可觀察木地板是否有色差，若有的話，很有可能地板有滲漏水情況。

觸覺方面，可觸摸浴室的隔間牆牆面，判斷有無水氣；嗅覺方面，可進到廁所管道間內、天花板修繕口聞聞是否有霉味。再來也可以問問鄰居公設過去的修繕狀況，即早了解該大樓狀況，在合約上註明「賣方或屋主應付滲漏水瑕疵擔保責任，否則無條件解約」等字樣，以避免買到漏水屋，確保自身權益。

關鍵字：漏水屋暴雨信義房屋公設漏水公設管委會

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