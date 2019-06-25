捷運新埔站旁將現34層樓巨獸　素地徵求投資人中

▲捷運新埔站旁土地開發招商說明會。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

全國十大促參案之一的「捷運板南線新埔站（捷三）毗鄰土地開發案」投資金額28億元，該地面積約840坪，位於文化路二段、莒光路交叉口，委託戴德梁行開發招商，今天下午舉行說明會，建議未來朝向住宅大樓開發，可興建樓高34層樓，總樓地板面積1.5萬坪，總銷金額可達83億元。

該地位於文化路商圈，附近為發展成熟的住宅區、人口聚集，商業活動頻繁，捷運樞紐且三面臨路、土地方正，四周多老舊住宅公寓，約840坪私人土地，土地分區為住宅區，享有980％高容積率，該基地17筆土地合併，共有43名所有權人共有。

戴德梁行指出，該地在新埔及江翠生活圈之間，緊鄰新板特區生活圈，具備開發住宅產品潛力，再加上目前市場需求以2～3房型自用產品為主，除了有捷運能夠接駁外，且機能完善，預期價格具備一定支撐力。

戴德梁行資本市場部協理盧依莉表示，基地周邊住宅大樓售價單坪約55～65萬元，坡坪車位每個200～250萬元不等，總價帶約在1600～2700萬元；另以文化路上店面單坪價格約120～160萬元，租金約2500～3000元，租金總價帶落在8～12萬元。

▼捷運新埔站旁土地開發招商說明會。（圖／記者黃靖惠攝）



盧依莉強調，該開發案公部門沒有參與開發，只有地主和投資戶開發、再加上容積率高，為目前雙北地區少見住宅地，建議可以做住宅使用，其一是地主傾向蓋住宅，再來住宅獲利也高於商辦。建議開發住宅大樓興建地上34層樓、地下7層樓，2樓以上做住宅使用，1樓當作店面，另地下室做停車場使用，預估總銷金額達83億元。

戴德梁行說明，預計7月27日前完成投資人徵選公告，最快明年1月截止收件開始評比。