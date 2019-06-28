房市哏王再出招！YOYO家族洗腦神曲助攻　「新板巨星」熱度延燒

▲房市哏王『新板巨星』再出招！攜手YOYO家族打造洗腦神曲，掀起一波親子唱跳熱潮。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

「新板巨星是林板新、成家真容易人人買得起」歌詞簡單好記、節奏輕快易唱，搭配俏皮可愛的舞蹈動作，更讓人一聽難忘！房市哏王『新板巨星』再出新招，請來兒童界巨星YOYO家族，打造「林板新」主題曲，超洗腦旋律在網路發燒，掀起一波親子唱跳熱潮。



▲YOYO家族助攻！洗腦神曲「林板新」掀唱跳熱潮。（圖／新板巨星提供）

新板巨星專案經理 陳愈紘說：「主題曲第一次的發表會，當週來客數就幾乎有200組，迴響相當地好！所以我們針對暑假檔期，將陸續舉辦YOYO FUN暑假活動，邀請YOYO家族12位哥哥姊姊，從7月初開始到8月底，每週六會有兩位哥哥姊姊來現場，教小朋友一起做唱跳的動作。」



▲鎖定小家庭！新板巨星暑期狂打親子牌。（圖／記者吳杰澄攝）

『新板巨星』噱頭不斷，每一次出手都是叫好又叫座！繼2018年底搭上選舉順風車，推出「林板新」候選人看板，擄獲不少首購族目光後，2019年第一季再與網路綜藝節目《木曜4超玩》一日系列合作，不但登上熱搜也成功吸引年輕買家下訂，這回兒暑假檔期又攜手YOYO家族，狂打洗腦神曲，就是要搶攻親子客群。

▲▼從休閒設施到格局規畫，都符合小家庭需求。（圖／記者吳杰澄攝）

「我們有很多的公園設施，包含我們有座寵物公園、小朋友的遙控車道，還有我們的空中露營區，並且我們一到四期，每一個社區裡面都有兒童遊戲區！」陳愈紘表示『新板巨星』從休閒設施到格局規畫，都符合小家庭需求，3到4房含車位，總價約1000萬到1500萬，平實價格受到不少換屋族青睞。



▲話題一波波！「新板巨星」銷售熱度持續延燒。（圖／記者吳杰澄攝）

位於林板新特區的『新板巨星』，擁有大基地、大棟距、高綠覆率，不但總價親民，生活機能也相當到位，影城百貨、車站商圈、公園學校等一應俱全，而且距離新板特區只要9分鐘車程，地段優勢加上創意行銷助攻，引爆一波又一波的話題，也讓銷售熱度持續延燒。

新板巨星基本資料

新板巨星官網>>>

FB：林板新特區-新板巨星

接待中心：新北市新莊區新樹路743號旁

基地規模：約 1649坪

戶數規劃：384 戶 產品規劃：2~4房

樓層規劃：地上15 樓、地下 5樓

公 設 比： 32.5%

連絡電話：02-82015333

投資建設：中德建設股份有限公司

建築設計：A8聯合建築師事務所

企劃代銷：海沃創意行銷 洽詢電話：02-2204-6633