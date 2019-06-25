台開宣布花蓮「山形屋」將開賣　單戶總價不到700萬

▲台開集團「洄瀾山居」今年將公開銷售。（圖／台開提供）

記者詹宜軒／台北報導

揚重花蓮計畫，台灣土地開發（2841，以下簡稱台開）董事長邱復生今透露，今年起將陸續推出包括樂齡養生住宅「初雲樓」、「洄瀾山居」，及「新天堂樂園2」旅館案。而台開去年營收總計3.66億元，EPS（每股純益）0.54元。邱復生宣布，為回饋股東，持有台開100張股票、並超過1年的股東，可成為集團VIP，享有各種員工優惠。

台開去年營收總計3.66億元，EPS為0.54元，稅後淨利4.02億元，主要為百貨娛樂與代辦產業園區開發等相關收入，另因投資性不動產，採公允價值法的市價增值，帶動獲利。而雖然營收數字較2017年衰退逾5成，但邱復生今日也宣布，凡持有台開股票100張以上，且持股時間1年以上者，就可成為台開集團會員，享有與員工同等級之各項會員權益與優惠，如：已邀請股東到新天堂樂園欣賞電影、與享受各項館內遊樂設施等。

▲台開旗下樂齡養生宅「初雲樓」。（圖／台開提供）

另外，台開也將啟動花蓮重要建案銷售進度。其中，標榜為樂齡養生共生宅的「初雲樓」，將規劃為地上23層大樓，坪數分為23坪、50坪2種，總戶數279戶，23坪總價自978萬元起。而山形建物的「洄瀾山居」，規劃自17坪起，總價698萬元起，都會在今年公開銷售。

而已經開工的「新天堂樂園2」旅館案，共有704房，未來將是全球ibis（宜必思）旅館中最大、且房間數最多的個案。該案將興建為地上10樓、地下1樓建物，預計2020年年底完工，2021年年初試營運。

邱復生說：「『新天堂樂園2』旅館將採分享經濟制，可投資、可買可租，有長租、短租型客房，有平台可做入住分享（1年有30天住宿券），年投報率約10%左右。」據了解，此案也將與宜必思酒店全球1億多個會員、與全球旗下2051個酒店據點連結，可望吸引ibis會員國際客群入住。

▼台開集團董事長邱復生（左）出席股東會。（圖／台開提供）