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好市多廚房紙巾「12捲699元用2年」！她開封驚呆：能水洗重複擦　千人推爆

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO大推好市多廚房紙巾。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）經常造成搶購熱潮，各種居家生活用品更受到民眾喜愛。一名女網友貼文分享商品心得，說一直以來都覺得台製的廚房紙巾像擦手紙，所以不怎麼用，去年朋友分了3捲好市多的廚房紙巾給她，她近日開封一用，忍不住驚呼「這才是廚房紙巾啊！」雖然市面也有其他可水洗紙巾，但不少網友還是認為好市多紙巾「真的好用。」

這位女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，文中表示，一直以來都覺得台製的廚房紙巾很像擦手紙，所以使用次數很少。去年她跟朋友分了3捲好市多的廚房紙巾，這幾天才開封使用，「用了兩三張後發現，也太好用了吧！這才是廚房紙巾啊！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO用了好市多紙巾後，對廚房紙巾改觀。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO還說，如果好市多紙巾沒有擦拭到油汙，還可以水洗重複使用、直到破掉，不過她也笑說「是說也可以不用這麼省啦！就多少環保一下也不錯啊！」仔細看看照片，女網友用的廚房紙巾，在好市多線上商城品名為「Kirkland Signature 科克蘭 隨意撕特級廚房紙巾」，1捲是160張、共12捲，售價為699元。

這款廚房紙巾1張的大小為27.9公分x17.7公分，主打「隨意撕設計，好撕不浪費」、「可依不同需求撕紙張大小」、「使用時觸感佳」、「紙質堅固不易破」、「吸水吸油效果強」等優點。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有網友洗完紙巾曬乾繼續使用。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，不少網友也大推，「我用了兩年，現在還有」、「覺得好用～很大張吸水力又好」、「用了Costco的就回不去了」、「每天煮飯又有點潔癖的人覺得好用」、「洗完曬乾繼續用」、「非常好用，一直回購！夠厚夠大張也不容易破」、「好用加+1，跟朋友對分6捲，兩大一小的小家庭可以用一年綽綽有餘」、「超級好用，我也是不久前才發現它，有相見恨晚的感覺。」

但是也有網友認為，市面上也有其他紙巾品牌表現可圈可點，「好市多的很好用，不過是他牌的三倍價錢，還比較小張」、「我覺得小貴，一分錢一分貨」、「之前用舒潔，覺得很好用」、「春風的CP值高，但現在幾乎很多牌子都可以撕大小張了，只是有些真的很薄，容易破吸水力也不強，撕大張的還不一定擦得乾淨，夠厚的小張的就行了。」

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關鍵字：好市多廚房紙巾Costco美式賣場

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