投資客回來了？房仲調查2年內願購屋民眾中　投資佔3分之1強

▲今年第2季中信房屋宅指數調查，投資意願增加。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

根據今年第2季中信房屋宅指數調查，發現經濟感受綜合指數與購屋意願綜合指數皆較去年同期成長，且投資為目的購屋比例，較去年同期增加1.6%。顯示今年上半年房市熱絡，促使自住買盤積極入市，也帶動房產投資意願。

今年第2季經濟感受綜合指數為38.66分，較去年同期增加2.53分；購屋意願綜合指數為40.56分，較去年同期增加2.95分，2年內有購屋意願者，佔全體受訪者48.7%，較去年同期增加1.1%。此外，該調查指出，有購屋意願的受訪者中，有39.1%是以「自住」為主要購屋目的，整體「自用」的比例為67.3%，較去年同期減少1.5%，而非自用、以「投資」為目的購屋比例，卻由去年同期的31.1%、成長到32.7%，增加1.6%。

中信房屋副總經理張世宗指出，上半年房市景氣熱絡消息不斷，使得經濟感受綜合指數與購屋意願綜合指數雙雙成長，民眾感受到房價上漲的氛圍，在預期房價可能會逐漸攀升心理作用下，除了促使有基本自住需求的買方趕緊入市外，也帶動房產投資意願。

中信房屋認為，上半年整體房市熱絡，民眾感受房地產景氣偏多，在經濟信心與購屋意願成長的基礎下，後續可望維持市場熱度，不過由於總體經濟和政治面仍有變數，因此下半年房市熱度，恐有稍降持平的可能，民眾若有置產規劃，宜持續關注國內整體相關的產經變化，以研判適當的入市時機。