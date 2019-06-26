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民眾看壞房價比例創22季新低　房仲：談樂觀還太早

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▲信義房屋分析，受股災影響，10月房市小幅增溫。（圖／記者張瑞傑攝）

▲信義房屋第3季購屋意向調查，對房市看法已從看跌轉為持平。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

房市景氣逐漸回溫！根據民調發現，對未來房價看跌比例收斂到35%，看跌房價的比例已經是近22季調查以來最低，目前市場對房市看法已從看跌轉為持平，顯示現在房市能見度逐漸攀升，看跌氛圍轉淡之後，自住買盤持續回流。

信義房屋針對網友，進行2019年第3季購屋意向調查，近一半的受訪者認為房價持平，而前幾年市場主流，則以看跌為主，最悲觀時，有高達75%的受訪者看跌房價。但2017年開始就逐漸收斂，此季調查，則剩下35%的人看壞，認為持平的比例，則拉高到49%。

▲▼近年調查民眾對未來房價看法。（圖／信義房屋提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾對未來房價情緒，從悲觀轉為中性持平後，有需求的民眾比較敢買，不像前幾年擔心房子買了房價會下跌，反應出今年房市交易量，明顯出現量增，連帶價格也止跌回穩，部分區域房價，甚至較谷底反彈。

至於「租與買哪個划算」，有4成受訪者認為沒想過，有需求有能力就會買，比例最高，另外有31%則認為買比租划算，認為「租比買划算」的比例約為21%，曾敬德認為，可能上網搜尋的民眾，都是購屋需求比較明確的族群，因此調查出來「租比買划算」的比例偏低。

曾敬德指出，經過4年的時間修正與盤整後，民眾對於房市已從悲觀轉為持平，有購屋需求的民眾回籠，而過去積壓的遞延買盤帶動量能回升，價格略為反彈，不過當前房市僅是回到較為正常的市況，距離樂觀、與房價可能上漲，還有一段差距。

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