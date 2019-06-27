熟睡傳裂痕聲！下秒天花板垮下「正中床位」　租屋男神躲避嚇壞…美房變廢墟

▲天花板整片掉落，景象駭人！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

網搜小組／綜合報導

在外租房竟上演電影《絕命終結站》情節？一名男網友在新北租屋，睡得正香甜時，發覺上方傳出怪聲，他嚇得往外衝，下秒天花板恐怖崩塌，他發抖直呼「感覺跟死神擦身而過！」彷彿發生地震災難般，驚悚照片曝光，讓大批網友急勸向房東求償。

「我男友昨晚差點沒命了！」一名女網友PO出驚悚畫面表示，25日凌晨3時多，當時正夜深人靜，男友躺在床上夢周公，忽然間天花板發出裂痕聲，他驚覺不對勁，緊急跳下床後，下一秒天花板猛烈塌落，且正中睡覺的位置。

生死一瞬間，男友機警往外跑，過程中仍被砸到背部，造成左肩紅腫擦傷，所幸身體無大礙，不敢想像如果晚起身一秒，下場會如何！而照片中，一整片天花板從天而降，另一片還懸在上方，房間內裝也瞬間打回原形，鋼筋裸露、水泥也剝落，眼前景象怵目驚心。

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彷彿浩劫重生般，男友接受《ETtoday新聞雲》訪問，他餘悸猶存表示，在新北三重租屋2年，月租金6700元，遇到天花板崩塌，「當下嚇死，看到人生跑馬燈，感覺跟死神擦身而過」，急得打給房東求助，雙方經過商討後，這個月房租不算錢，也退還2個月押金，目前只想趕快找新房子。

該PO文也嚇壞《Dcard》網友們，紛紛回應「如果沒有警覺的話，應該重傷了欸」、「這也太恐怖了吧」、「太可怕了吧！好險你男友有意識，覺得這個完全可呀索賠了吧！」、「我以為只有地震才有可能讓天花板掉下來」、「基本上看天花板鋼筋外露的情形，租屋處是海沙屋的可能性很高，可以上網查詢是否被建管處列入海沙屋清冊！這種房子根本不能住人的呀！」、「這個遇過一次，之前住套房隔壁某天突然出現蹦一聲巨響，當下以為是東西倒，後來才知道是天花板塌下來，還好當時隔壁房客不在，不然就…所以後來我搬走了，感覺很可怕」、「曾經也是睡到一半被嚇醒，原來是我廁所天花板崩塌…到處都是水泥塊」。