年賺250萬…「只敢買2千萬房」曝心酸！他問3千萬↑誰買…網神解真相

▲買房是人生大事！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名年收入250萬元的民眾想買房，本身存有500萬頭期款，然而他捨棄3至4千萬的豪宅，只敢買2千萬的房子，原因就是怕被裁員，讓友人不免讓人好奇，「雙北三、四千萬的房子哪種人買？」掀起眾多網友討論。

一名網友和同事聊到買房話題，透露對方年齡40至45歲，育有兩位孩子，年收入高達250萬元，頭期款存500萬元，但他卻只敢買2千萬元的房子，看了多間房子後，卻直呼「沒什麼好物件可選！」實際一算，該位友人月薪20萬多元，讓不少人疑惑，為何不提高買房預算？原PO才吐露實情，「真很怕被裁員呀！」因此好奇在《PTT》發問，「雙北三、四千萬的房子哪種人買？」

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▲北市房子動輒千萬元！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章掀起熱議，有專業網友另發文剖析買高單價的豪宅有「4種族群」，如下：

1.全家支援

爸媽50至60歲還沒退休（做到主管雙薪15至30萬元），父母幫忙資助頭期款＋貸款，加上小夫妻（雙薪15至25萬）也繳貸款，買下去還是可以負擔。不過網友認為，麻煩的就是爸媽說要來住較難擋…女生有婆媳問題。

2.原屋賣掉，換房再背貸款

北市精華區房子老屋20至30年，平均1500~3000萬不等，拿去換屋，再貸款個1000至1500萬，每月貸款3萬多到5萬多元，雙薪攤下來其實負擔還好，比較麻煩是高價位房子管理費也不便宜！

3.在工作，同時有在收租

上述的家庭，很多父母早期有買超過2至3棟房的，若是有在收租，一個月多個2至3萬拿去繳貸款，也沒什麼負擔。

4.高收入者，這部分就不需要討論

眾多網友看完真相後，紛紛感嘆繳「我姊夫結婚，他爸是調查局某處長，就送一間新店新房給他了，我姊很聰明挑到這種的才會嫁」、「投胎很重要，懂？最主要是老一輩人覺得房子是穩定的資產」、「基本上做生意的，年營業額有到1億的都買得起啦」、「台北老房可以賣掉，到非台北買獨棟透天，搞不好還有剩」。

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