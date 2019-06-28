ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

年賺250萬…「只敢買2千萬房」曝心酸！他問3千萬↑誰買…網神解真相

ETtoday房產雲

▲房,豪宅（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲買房是人生大事！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名年收入250萬元的民眾想買房，本身存有500萬頭期款，然而他捨棄3至4千萬的豪宅，只敢買2千萬的房子，原因就是怕被裁員，讓友人不免讓人好奇，「雙北三、四千萬的房子哪種人買？」掀起眾多網友討論。

一名網友和同事聊到買房話題，透露對方年齡40至45歲，育有兩位孩子，年收入高達250萬元，頭期款存500萬元，但他卻只敢買2千萬元的房子，看了多間房子後，卻直呼「沒什麼好物件可選！」實際一算，該位友人月薪20萬多元，讓不少人疑惑，為何不提高買房預算？原PO才吐露實情，「真很怕被裁員呀！」因此好奇在《PTT》發問，「雙北三、四千萬的房子哪種人買？」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲▼買房,大樓,大廈,房產,租屋,陽台。（圖／pixabay）

▲北市房子動輒千萬元！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章掀起熱議，有專業網友另發文剖析買高單價的豪宅有「4種族群」，如下：

1.全家支援

爸媽50至60歲還沒退休（做到主管雙薪15至30萬元），父母幫忙資助頭期款＋貸款，加上小夫妻（雙薪15至25萬）也繳貸款，買下去還是可以負擔。不過網友認為，麻煩的就是爸媽說要來住較難擋…女生有婆媳問題。

2.原屋賣掉，換房再背貸款

北市精華區房子老屋20至30年，平均1500~3000萬不等，拿去換屋，再貸款個1000至1500萬，每月貸款3萬多到5萬多元，雙薪攤下來其實負擔還好，比較麻煩是高價位房子管理費也不便宜！

3.在工作，同時有在收租

上述的家庭，很多父母早期有買超過2至3棟房的，若是有在收租，一個月多個2至3萬拿去繳貸款，也沒什麼負擔。

4.高收入者，這部分就不需要討論

眾多網友看完真相後，紛紛感嘆繳「我姊夫結婚，他爸是調查局某處長，就送一間新店新房給他了，我姊很聰明挑到這種的才會嫁」、「投胎很重要，懂？最主要是老一輩人覺得房子是穩定的資產」、「基本上做生意的，年營業額有到1億的都買得起啦」、「台北老房可以賣掉，到非台北買獨棟透天，搞不好還有剩」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

關鍵字：買房豪宅裁員收租

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4185

事業被威脅…館長PO「剪證圖」霸氣喊：為了國家，值！

「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌合辦623遊行，吸引許多人參加力挺，卻嚴重影響自己的代言收入和正業；他26日公開表示已和金剛直播、浪LIVE正式解約，等於月收損失百萬元。不僅如此，面對網路上有人發起..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4196

影／超商圍爐吃火鍋！ 大叔揪團「自備瓦斯爐」開煮　他抬頭一看傻眼

有民眾27日到某連鎖超商消費時，驚見3名男子在用餐區圍爐煮火鍋，而且桌上還擺了簡易瓦斯爐，正在烹煮香噴噴的火鍋，讓他看了是目瞪口呆，當場說不出話來。照片曝光後，在臉書及LINE群組瘋傳，引發網友熱烈討..

12小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4186

影／弟弟進電梯一聞！年輕人妻「身上都是叔叔的味道」　神展開讓萬人笑翻

有時小孩無心的話語，會讓一旁的大人尷尬到爆！一名男網友抱怨，他日前搭電梯時，遇到一名帶著孩子的年輕人妻，沒想到弟弟突然大喊，「媽媽的身上都是叔叔的味道」，讓整個電梯的氣氛突然降到最低點。

15小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4195

佛心老闆讓我住公司！「附家電網路水電全免」她嗨翻　網：準備當老闆娘了

在外地工作，「房子怎麼租」是許多人的煩惱…卻有一名女網友能以月租不到5千的價格，租到20坪超大空間，「飲水機、洗衣機、網路應有盡有」；這麼好康的事，讓她興奮地在網路上分享。不料網友看完後，竟一面倒地認..

17小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4195

出生24天！寶寶剃頭「一片褐色斑紋」…媽咪狂掉雞母皮　曝鱗片真面目

寶寶出生後12或24天時要「剃胎毛」，有祈求寶寶頭髮生長茂密的意涵。一位媽咪幫寶貝兒子剃完頭後，本來以為會看到「療癒系小光頭」，沒想到卻是雞母皮掉滿地，因為兒子的頭皮上滿是褐色斑點。原PO透露「這個是..

20小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4195

腳指甲化膿急求診！醫師曝「正確剪法」一票人看傻　網震驚：剪錯30年

許多人從小到大在剪腳指甲時，都是按照輪廓修剪，沒想到竟是錯誤觀念！就有網友因腳指甲潰爛，找上皮膚科醫師，進而得知修剪的兩大原則，其中第二點顛覆大票網友一直以來的觀念與習慣，不禁直呼長知識了。

20小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4194

母替兒準備3便當…蝦子全剝好　網驚「高鐵上辦桌」：鄰座情何以堪

俗話說世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶！一名網友在臉書發文，某天趕著搭高鐵，和媽媽說「晚餐我到車站再隨便買」，沒想到媽媽給了一個袋子，上車一打開看差點噴淚，因為媽媽仍準備了豐盛的便當，連蝦子都剝好，讓..

20小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3611

「空服員專業在哪」！他翻出專業度排行…得到神奇編號5111　曝：國際認可

長榮航空勞資協商破裂，桃園市空服員日前展開罷工行動，引發外界各種熱論。有網友忍不住好奇在PTT發問「空服員（空姐）的專業到底是什麼啊？」就有人找出「中華民國標準職業分類」，說明空服員工作內容。沒想到查..

21小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

讀者迴響

熱門新聞

開價=底價？跟房仲過招4件事千..

冷氣插頭燒焦黑　網曝電線不能綁

友賺250萬…只敢買2千萬房曝..

菜鳥找租屋！老闆一句佛心話網卻..

懷雙胞胎…1個萎縮！出生女兒曝..

好市多居家神器！她回購推感應燈

六都僅北市民眾　看壞未來房價　

家境差想省房租　通勤日花2.5..

大樓驚現神秘白框　網狂起雞！

當然不只能掛窗簾　不知不可伸縮..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

名宅推手久年營造立標北大學勤路

六都僅北市民眾　看壞未來房價　

房市回溫靠「失望性買盤」　學者..

當然不只能掛窗簾　不知不可伸縮..

380億京華城3度流標　矛頭指..

400萬投資英國學生套房　標榜..

房市轉淡？　新北交易月減逾1成..

雙子星開發案「難產」　捷運局：..

新光集團後代偏好老華廈　捧億元..

2020年新建餘屋總量　恐衝1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366