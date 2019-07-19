台中七期美學地標輕豪宅「博克萊」首付20萬起　民眾搶當豪門

▲台中正七期豪宅區出現超低首付僅20萬起，狂掀看屋熱潮。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

過去總是把薪水投資在買名車、精品名牌包？近期豪宅圈吹起一股「小而美」的輕豪宅房市熱，吸引富二代、小企業家入手，興富發建設在台中七期力推美學輕豪宅「博克萊」，24層樓地標系建築，首付只要20萬起，總價888萬起，讓小有成就的白領、粉領上班族也有機會以相對平實的豪宅房價，入住大師級團隊規劃設計的美學住宅，犒賞自己多年來的努力，樂得有機會「當自己的豪門」。

七期向來是台中房市指標，由於鄰近中台灣一級百貨商圈、在市政中心大都會區卻保有萬坪森林公園的優質環境，實屬珍貴，且鄰近高鐵及國道讓商務人士南來北往暢行無阻，吸引眾多建商爭相插旗、傾集團之力蓋一幢經典大作，加上富豪名流生活圈具群聚性，正七期地段出入多為企業主、台商等隱性富豪，或各界頂尖人才，同質性極高，在當地置產幾乎被視為順利取得豪門入場券，因此不少人都曾夢想有朝一日能入主七期當豪門！

由於先前台中七期地段多以大坪數豪宅為主，總價相對走高，無形中也墊高了七期的「高貴」形象。隨著房市風向轉變，陸續出現一些小坪數建案，專攻重視生活品質、喜愛溫馨舒適風格的富二代、小企業家族群，價格也就相對可親。

興富發建設早一步觀察到自住需求，務實規劃23~36坪、2~3房小坪數精品宅滿足市場，並善用自身優勢，請來名聲響徹大台北的李天鐸團隊操刀，在台中七期精華區蓋起最強地利及超高機能的24樓地標系美學建築「博克萊」，讓小坪數、低總價的建案規劃絲毫不亞於正豪宅的品味與氣質，意外成為七期明珠，銷售表現不俗，更間接帶動輕豪宅看屋熱。

「博克萊」週邊享有新光三越、大遠百等一線精品購物樂趣，緊鄰台中市政中心，同時享有七期最大、占地2萬6千坪的文心森林公園，吐納自然氣息，齊身富人圈，而且鄰近就有大墩惠文雙學區，未來住家週邊就有台中捷運綠線站體，增加住戶出入便利性，坐擁市政、學區、捷運、百貨、綠海五大優勢。

建案內規劃出空中尊榮會所，更有泳池、Lounge bar等設施，百貨生活圈，媲美國際景觀飯店宅，近期開出超低首付20萬起、總價888萬起的超甜購屋價，成為台中人入住七期一圓富豪、千金夢的購屋首選。

博克萊︱基本資料

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基地位置：七期惠中路VS大墩七街口

基地規模：1095坪+1028坪廣場

戶數規劃：442戶

產品規劃：2-3房

樓層規劃：24樓

公 設 比：34.3%

連絡電話：04-22557778

投資建設：興富發建設

建築設計：李天鐸建築師

結構設計：科建結構

企劃代銷：興富發建設