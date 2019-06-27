當然不只能掛窗簾　不知不可伸縮桿的5大妙用

▲伸縮桿妙用，作為櫥櫃分類。（圖／信義居家提供）

房產中心／台北報導

伸縮桿除了可以吊掛窗簾、浴簾，還有你不知道的5大妙用。包括協助分類擺放櫃子物品，另外也可當作雨傘架、當作滾筒式塑膠袋或是衛生紙的架子、幫助收整清潔用品、冰箱分類等。

伸縮桿取得十分容易，坊間有各式長度粗細可作選擇，一般除拿來固定吊掛窗簾、浴簾等物品外，其實還有很多作用，在家中各個不同區域，都可展現它的功用。信義居家更舉例5大妙用，供民眾作為參考。

一、 櫃子分類擺放

家中櫃子裡的物品東放西擺，很快就滿了，而且看起來非常凌亂。這時候只要一個伸縮桿，把物品區分開來，拿物品時也就方便多了。

▲伸縮桿可作為雨傘架。（圖／信義居家提供）

二、萬用雨傘架

雨傘除裝在傘桶外，還可以拿伸縮桿，當做另類的雨傘置物架。只要在地上鋪個防水踏墊，掛上雨傘就可以，拿取的時候，也非常方便。

▲滾筒式塑膠袋或是衛生紙收納。（圖／信義居家提供）

三、滾筒式袋子

家中會有像垃圾袋、滾筒式袋子，每次都需要用手拿著抽取，這時候可以拿伸縮桿套進去滾筒式袋子，固定後就可以方便取用，像廁所滾筒式的衛生紙，也可以拿來這麼用。

▲櫥櫃清潔劑分類。（圖／信義居家提供）

四、櫃子下方清潔劑分類擺放

洗手台下方擺放清潔劑跟其他雜物時，要尋找需要的清潔劑，卻不知道要從何找起。如果改架上伸縮桿吊掛清潔劑，就可以很清楚知道要拿哪一罐清潔劑。

▲冰箱食材分類。（圖／信義居家提供）

五、冰箱食物完美分配

冰箱裡的食物需要分類擺放時，為清楚知道類別，可以用伸縮桿區分開來，讓人可以一目了然食材擺放的位置。