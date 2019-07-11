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搭捷運可到家COSTCO是鄰居　機廠特區「達麗居山」成首選

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▲▼本屯捷運機廠達麗居山，交通便利又有好市多商圈。（圖／記者李忠憲攝）

▲達麗居山位在捷運機廠特區，交通便利又有好市多商圈。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中成為捷運城市指日可待，如何選擇一個合適的捷運宅，已成為定居台中的必要選項之一。民眾如果想從家裏走路1分鐘到捷運站，2分鐘到COSTCO商圈，位於北屯機廠特區的「達麗居山」將是首選！

台中綠線捷運機廠所在的北屯機廠特區，由於周邊有台鐵及台74線快速道路等交通重要建設，更有G0北屯總站及G3舊社站2捷運站。加上知名賣場COSTCO將進駐，機廠西側更有約12公頃的特別商業用地，多家建商看好下，紛紛投下巨資推出建案。

▲好市多，Costco，新莊好市多，購物，買東西。（圖／記者姜國輝攝）

▲好市多二店確定落在北屯捷運機廠特區內。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼好市多，Costco （圖／記者張一中攝）

2019年積極投入台中市房市的達麗建設，在機廠特區推出「達麗居山」，打著每坪不到30萬加上低總價，「1 分鐘到捷運G3站」、「2分鐘到好市多商圈」、「3分鐘到74號環快匝道」的交通便利優勢，加上基地達2600坪，正臨25米寬的幹道敦富路，已是機捷特區建案中的大地王，更極受好評。

▲▼本屯捷運機廠達麗居山，交通便利又有好市多商圈。（圖／記者李忠憲攝）

此外，「達麗居山」 地上15 樓，地下3樓，總戶數504 戶，共520個平面車位。格局為2至4房，坪數為23至55坪。其公設包括游泳池、健身房、瑜珈室、多功能娛樂室、兒童遊戲室、家教室、媽媽教室、閱讀區、下沉沙發區、交誼廳、KTV室、棋藝室、LOBBY、空中花園，公設比約 33 %，並打造全齡生活設施，吸引許多自住客詢問，下訂，至今已銷售5成，14間店面更已銷售一空。

業者表示，達麗居山以精品規格規劃，是目前市場最適合年輕人及小家庭的都會主流坪數，同時也集結交通、地段、商業、生活機能優勢於一身。未來還有大型餐飲連鎖，如春水堂、屋馬等進駐，商業發展和增值空間均大有可為。

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