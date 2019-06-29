花40元就買到房！年輕夫婦砸157萬裝修...入住後卻後悔了

▲英國一對夫婦開心只花1英鎊就買到房。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

現今房價越來越貴，許多年輕人都因為買不起房而感到苦惱，但在英國一對年輕夫婦只花1英鎊（約新台幣40元）就買到了一棟房子。沒想到在他們花了4萬英鎊（約新台幣157萬元）裝修、搬進去住後卻開始後悔了。

據《每日郵報》報導，梅爾和鮑伯（Mel and Rob Hilton-Phillip）去年2月時，在利物浦市韋伯斯特三角區（Webster Triangle）以1英鎊買了一棟破舊的三居室房子，又花4萬英鎊改造成「夢想之家」，正當2人對於擁有自己新家而開心不已時，入住之後2人卻秒後悔。原來新家是位在一條被廢棄的街道，直到2013年政府才以「地區改造計畫」，將這裡的房屋便宜賣出，鮑伯一家搬過來住時，加上他們這裡總共只有4戶居民。

▲整個社區只有4戶人家你敢買嗎？（圖／pixabay）

鮑伯表示，一到晚上，街道就充斥著一群野蠻、鬼混的不良少年，不只放火還在街上大小便、放煙火，就像是一條「鬼街」。妻子梅爾也表示，他們完全沒有社交生活，因為根本不敢外出，如果晚上只有一個單身女性走在街上，真的是件非常可怕的事情。她還透露，他們想要的只是一個安穩的生活，然而這裡的一切，包括這棟像是快要倒塌的房子都讓他們感到恐懼。

更慘的是，在1英鎊家庭計畫協議上，特別註明購買者必須住在房子裡長達5年的時間，所以他們仍然無法逃離這個宛如噩夢般的生活。