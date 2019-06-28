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到林口工作！「可能待5～10年」他問該買房嗎　網勸敗：想不到不買的理由

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▲林口世大運社會住宅抽籤▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO想在林口買房子。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／綜合報導

通常花了大錢買房，當然是希望可以長久住下去。一名網友貼文，說他前幾個月因為工作搬到林口住，因為工作穩定、不易換地方，沒意外的話，很有可能在林口待個5年～10年，讓他忍不住請教其他人的意見「因工作搬到林口，該買房嗎？」網友則紛紛留言給建議，「有能力我覺得應該買」、「先住滿一年再說。」

這位網友在PTT的home-sale板上表示，他前幾個月因為工作搬到林口居住，現在看來工作應該長期待在林口，「加上這邊房價比台北市便宜許多，重劃區環境也不差」。他透露，目前租房在文化三路，鎖定周圍的建案，如果附近也有國小似乎是雙語學區，評價好像不錯。

原PO直說，沒意外的話，他在林口這邊待5年～10年是有可能的，而且工作也穩定、不易換地方，最後表示他個人年收120萬，「如果要購買林口大家會推薦買哪裡？」「一開始是不是先鎖定兩房比較好？頭期款可以拿出250萬上下沒問題。」

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▲▼捷運,美河市,新北,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲有網友認為，比起台北，找不到不買林口房子的理由。（示意圖／資料照）

看到貼文後，其他人紛紛留言建議，「可以買蘆竹」、「林口有能力我覺得應該買，何況你在林口工作」、「先住滿一年再說，確定你習慣林口濕冷的冬天」、「買啊，工作在林口的人很適合買林口我覺得」、「先住一年，過完這個冬季。但這期間也可以慢慢看就是」、「小學是雙語學區沒錯，原po如果有生小孩打算這也是考量的點之一，小朋友贏在起跑點很重要。」

有人則勸敗，「其他區就算了，但林口一堆30萬／坪不到，蓋得也不差的，為什麼不買？找個700萬的2房，30年本利攤也不會超過2萬，這樣取代你的租金不好嗎？我想不到不買的理由耶！前提是你已經有在這長期工作的認知了。」

也有網友認為，不用急者買房，「林口其實反而不急著買，真要投資房產可以另外投，資租得到的房一定會比買得到的房來得划算，簽個長約裝潢進場，舒舒服服的享受生活，對自己比較有正向能量硬要遷就預算而買房，犧牲了了一點生活品質不太划算，單指林口啦，其他地方不論。」

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關鍵字：買房林口房產PTT

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