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被房仲陰了！男買房2天「休旅車險變敞篷車」　網曝機械車位：碰不得

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▲▼車位（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲買車位前，建議要先試停看看！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

買機械車位有陷阱？一名男網友抱怨，當初房仲說車位移動軌跡只會向左或向右，沒想到新屋入住2天，才發現車庫也會上下位移，休旅車差點變敞篷車，如今他不敢把愛車停放在車庫，等於車位白買了！

一名男網友買新房及機械車位，當初房仲帶看時，強調車位只會「左右位移，不會上下移動」，怎料交屋隔天，他把休旅車放在車位時，愛車險些變成敞篷車！原PO還原當時情況，當時鄰居下層的車要出來，按下開關鈕後，「我的車下去了又往左移，差點壓到車子」，所幸鄰居迅速按停止鈕，才沒有釀成悲劇。

由於房仲提供錯誤資訊，害得原PO明明有車位卻無法停，況且休旅車才買2年，根本沒有想換車的念頭，只好哀怨在《mobile01》求助，「該如何求償算是合理的？」

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▲▼ 被房仲陰了！男買房2天「休旅車險變敞篷車」　網嘆機械車位：碰不得（圖／翻攝mobile01）

▲網友建議換車了！（圖／翻攝自mobile01）

其他網友看完文章後，紛紛回應「你太大意了，沒有做好功課嗎？機械車位最碰不得，祝你好運」、「買賣契約裡如果沒有寫下車位的問題，房仲我看有9成的機率跟你裝傻，當然你是應該回去跟他爭一爭，但附近租車位再把自己的車位出租也是一個辦法。這件事也給你個經驗 不要相信房仲空口說白話，自己把車開過去停停看最準」、「車位租人，自己到外租一個車位，直到換車」、「是我的話買前一定要試停一下，畢竟不是平面而是機械式的！」、「只有換車一途了，難道還要去找仲介揮嗎？沒白紙黑字仲介一定不認帳」。

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關鍵字：機械車位車庫休旅車買房敞篷車

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