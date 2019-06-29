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一次8000元「居家清潔真的值得嗎」　苦主超瞎故事…淚勸：寧自己掃2天

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▲▼ 居家清潔、打掃（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO抱怨，業者沒掃乾淨！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「時間重來的話，我一定自己掃！」一名網友花了8000元找居家清潔業者來打掃，殊不知12小時過去，樓梯摸得到粉塵，蜘蛛網也沒清乾淨，讓他無言以對。由於業者的清掃品質跟費用不成正比，原PO深怕被坑殺，好奇求問「一天8000（元）的收費合理嗎？」

「居家清潔真的值得嗎？」一名網友透露，最近新屋剛裝潢完工，地上灰塵一片，他想起可找家清潔來打掃，本打著如意算盤，價格3千元可搞定，怎料問了多家業者，行情約在8000元至1萬5千元左右。最後仔細比價後，原PO決定砸8000元請人來清理，腦中幻想著「或許他們有什麼神奇的設備可以掃的很乾淨」，結果業者抵達家後，原PO原本雀躍心情迅速轉為失落，「一台轎車、一個人，載了些很普通的吸塵器、長柄抹布之類的就上工了」，對方還提醒要求免費供餐！

原PO臉上露出三條線，敢怒不敢言，只能把怨念往肚子裡吞「我也不期待他能掃的多完美了」，清掃一天後，他準備驗收時，發現樓梯輕輕一摸仍有粉塵存在，某些不顯眼的地方也看得到蜘蛛網，「不敢在檢查下去」，最後只好自認倒楣掏錢讓對方下班。

原PO認為，打掃12小時的確很辛苦，但這樣的收費跟品質讓他不敢再嘗試，調侃直呼「時間重來的話，我一定自己掃，8千塊快要可以買dyson了」，也好奇在《PTT》發問，「一天8000（元）的收費合理嗎？如果月休八天年薪也是破百（萬元）！」

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▲▼一次8千「居家清潔真的值得嗎」　苦主超瞎故事…淚勸：寧自己掃2天（圖／翻攝PTT）

▲也有網友遇到超瞎的清潔業者！（圖／翻攝PTT）

網友看完討拍完後，紛紛回應「有樓梯是掃透天嗎，那8000還可以啊，掃不乾淨可以要求」、「正常時薪應該是600元，8千算合理價位，服務品質因人而異」、「當初細清也是花一萬左右，清蠻乾淨的」、「一般這種居家清潔都是這樣，他不可能整個幫你細細的做，第一個時間不夠，第二個很累」、「找個一家細清超爛還一萬多，後來找另一家超乾淨便宜」、「細清有做好，8000是便宜，不過你這個品質確實不值8000」。

關鍵字：居家清潔裝潢清掃打掃

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