房客欠租5個月神隱！黃汁灑床、滿地垃圾　房東開門愣住：這是廢墟嗎

▲房客欠租5個月神隱消失，房東進房一看傻眼：「這是廢墟嗎。」（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名網友在臉書「爆怨公社」求助說，他的家人2017年把一間房屋租給人家使用，但自從2019年2月後對方就不再繳交房租，租約到期後他們請警方、里長作證撬門進入，結果發現房內髒亂，根本成了鬼屋廢墟，因為租客的東西還在，怕動了會有法律問題，所以也不敢整理，「有人知道該怎麼辦嗎？」

原PO分享的照片可以看見，原本寬敞的大廳變得非常髒亂，兩個泛黃、破損的床墊被隨意放置，週遭的地板也充滿了衛生紙、棉絮及各種垃圾，旁邊的衣架還放著一團又一團的衣服，加上沒有開燈導致屋子的氣氛詭異，看起來就像鬼屋或廢墟一般。

▲原PO後來請警察及里長作證，一起開門進入屋內檢查情況。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示，家人把房屋租給別人使用，租約從2017開始，前面繳房租都蠻正常的，儘管中間也是有拖欠 但最後也都會補繳，但自今年2月開始就真的沒繳錢了，「一直拖到今年租約到期，然後人蒸發消失。」

他們後來請了警察及里長作證，一起撬開門進入屋內檢查情況，結果就發現屋內髒亂不堪，「租客的東西也都還在，這只是一部份的照片，詳細完整之後有空會補上」，現在則不知道該怎麼處理房間，畢竟如果私自動了租客的東西，怕會有法律上的問題。

文章曝光後，立刻引起網友熱烈討論，有人說：「這是把屋子當成動物園嗎」、「傻眼，這是被恐攻嗎，想嚇死人喔」、「房東真的很倒霉，辛苦賺錢買來的房子，這樣的被糟蹋」、「被炸彈炸到嗎」、「版主是把房子租給恐怖份子嗎」、「這能住人了嗎」、「感覺房客也不會在回來了」、「馬上聯想到命案現場」

▼網友分享處理「遺留物品」的辦法。