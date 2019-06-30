台中「屋齡104年殘屋」以2200萬售出　估價師曝買方縝密評估

▲ 台中屋齡高達104年的老屋以2200萬售出 。（圖／東森新聞，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

台中市中區一棟兩層樓的破舊房子，屋齡高達104年，老舊的外觀乍看之下很難激起民眾購買意願，不過從時價登錄網站可以發現，這棟老屋在去年底已經以2200萬售出，換算單坪要價57萬，和台中市七期新建豪宅價格不相上下。

據《東森新聞》報導，這棟房子位於中區的成功路上，一樓天花板已塌陷，二樓外牆由鐵皮勉強搭成，許多窗戶也已經不見了，不過破舊不堪的外表卻被相中買下。從內政部的時價登錄網站來看，這棟房子的坪數為38.4坪，而且是在民國3年時登記建築的，表示屋齡已經長達104年。

▲ 老屋在去年底以2200萬售出。

有路過民眾透露，光看外觀的話他並不會想買，不過從「地段」的角度來看，的確是有他的價值；但也有人認為光是重新裝修的成本就要花掉一大筆，因此不會考慮。

▲有民眾受訪時表示， 如果只看地段的話是值得買的。

不動產估價師黃昭閔表示，台中市政府近年來積極推動中區都市再生，包含了鐵路高架化，進而活化了不少商圈。他也表示，這棟房是由兩位買家各持有1/2的，加上坪數不大，推測應該是後代子孫用來資產重建，不太像是建商購地；如果整理一下，蓋棟7、8層樓的房子，扣掉開發成本和土地坪效，單坪應該可以上看到50至60萬元，買家購買之前應已經過縝密盤算。

近年來台中市不管是市區還是重劃區，土地價格都飆漲，不過重點都在「地」而非房子，也因此這種屋齡高達104年的殘屋才會以高達2200萬售出。

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