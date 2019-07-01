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林志玲出嫁套用房市現況　顏炳立：時間改變了出嫁的條件

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▲▼戴德梁行顏炳立。（圖／記者陳韋帆攝）

▲戴德梁行顏炳立。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者黃靖惠／綜合報導

第一名模林志玲6月初宣布結婚喜訊，震驚兩岸三地華人圈，而她與前情人纏綿悱惻17年也劃下休止符，對此戴德梁行董事總經理顏炳立在《顏炳立市場觀點》專欄中比喻，「時間改變了出嫁的條件，對的時間、對的人出現了，就該把握緣分，人生如此，房地產市場亦然。」

他以「房市人生如爬山」為題指出，房市已歷經10年長夏，容易讓投資人「自我感覺良好」，但別忘了夏天過後必有秋天來臨，如無備糧，就無法等到下次風再起。

而志玲與前情人纏綿悱惻17年劃下休止符，因為「時間改變了出嫁的條件，對的時間、對的人出現了，就該把握緣分，人生如此，房地產市場亦然。」

他表示，市場時機好時，如花的地段與產品，也有可能賣到志林的行情，但是況不好時，縱然是一位房地產專業媒人，也無法把如花嫁給金城武或劉德華。

他強調，地段與產品、時機不對，若想要有志玲的行情，則必須再大家追捧行情時，不能眷戀、儘快放掉，不能「忘了我是誰」自抬身價，而錯過賣出機會，因為一放可能回到原本的起漲點。

他指出，市況不佳時，志玲與如花的行情要分得清楚，「蛋白不可能賣到蛋黃價格」，若時機對、買家出現就別再猶豫，果斷放手。

他表示，今年上半年土地市場有量、有溫度，但代表房市溫度的移轉棟數，仍處微溫，並沒有達到追漲時的酷熱，不熱的市場就別期望「明天會更好」，仍需戒急用忍，練身等風、備糧等風、等雞啼。

關鍵字：林志玲顏炳立戴德梁行房市蛋白蛋黃價格房價

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