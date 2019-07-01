交易量難掩下滑態勢　高雄6月大減16%

▲高雄市鳳山區今年上半年交易量達2386棟。（圖／翻攝GoogleMap）

記者陳建宇／高雄報導

今年上半年已經結束，高雄市的房市表現原本頗為亮眼，交易量卻在上半年的最後一個月大幅下滑。根據高雄市地政局發布的資料，今年6月高雄市的買賣移轉棟數為3047棟，比起5月的3626棟，大幅減少近16%。專家則表示，今年高雄房市的交易量，主要來自過去幾年預售案紛紛成屋過戶，但買房成本逐漸墊高，則是讓民眾開始縮手的主因。

今年來高雄的房市表現不差，上半年的交易量為1萬9684棟，比起去年的1萬6385棟成長2成，尤其329檔期成功帶動買氣，3~5月的成交量都頗為亮眼。不過雖然與去年同期比較成長幅度大，卻不能掩蓋從5月開始交易量就呈現下滑的趨勢，從4月的3707棟到5月的3626棟，到了6月更大幅下滑到3047棟，比起前月大幅減少15.96%。

▲三民區也是高雄今年上半年的交易熱區。（圖／翻攝GoogleMap）

高雄房市交易量會出現這樣的下滑，難道高雄市長韓國瑜的光環已經破滅？高雄市房屋市場調查協會理事長蔡紹豪表示，其實高雄房市3~5月的榮景和市長是誰，關係不大，主要是高雄的自住需求暢旺，加上不少前2年推出的預售案完工交屋，讓整體交易量放大。

但蔡紹豪表示，由於營建、購地成本持續增加，不少建案也不得不將成本反映在售價，因此高雄房價略有成長，加上政治上的紛擾，讓部分民眾採取較保守觀望的態度，也造成房市交易量下滑。

▲專家指出今年高雄的成交量大，很多是因為預售建案交屋。（圖／翻攝GoogleMap）

信義房屋高雄行政中心專案經理陳祈佑則表示，雖然高雄房市交易量近幾個月呈現下滑趨勢，但仍有3000棟以上的交易量，在屬於房市交易淡季的第二季仍算是不錯的成績。下半年高雄房市也許會受到選舉因素干擾，但近年來可以發現選舉對房市的影響逐漸轉淡，下半年應該還是會有不錯的表現。

