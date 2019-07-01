從抗拒到接受　興隆公宅帶動區域房價3年漲3%

▲興隆公宅二期A、E基地今天動工。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

民眾無法晉身有殼族，只能先以租代買，並更傾向低於市價的社會住宅，而周邊居民也從興辦初期的避之不及、怕影響房屋身價，一路到逐漸接受。根據屋比房屋統計，最近3年，興隆公宅基地旁，雖然房屋交易量減少，但房價卻從每坪47.5萬元緩漲，今年更來到單坪53.3萬元，微幅調漲3%。

北市文山區興隆公宅二期A、E基地舉行動工典禮，由北市長柯文哲、都發局長黃景茂及新亞建設到場參加，預計興建3棟地上20層樓、地下3層樓及地下4層樓建築物，屆時可提供603戶，將於2020年4月及6月完工。

而今天北市長柯文哲致詞時表示，附近居民以前一聽到要蓋社宅全都反對，認為入住的都是低收入戶，現在社宅完工後提供周邊居民所需設施，像是青年服務中心、非營利幼兒園等，反而讓居民一聽都很歡欣。

根據屋比房屋彙整實價資料統計發現，最近3年，興隆公宅周邊房市呈現「量縮價微漲」的態勢。今年前4月，成交件數較前年同期減少37%，但住宅平均單價約來到53.3萬元，較去年同期每坪47.5萬元，微漲3%。

▼興隆公宅旁住宅價格不跌反漲。（圖／屋比房屋比價平台提供）



屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，台北地狹人稠，高房價、高租金，許多買不起房的民眾引頸期盼公宅出爐，但部分地區居民，對公宅有所疑慮，因此一旦傳出政府有意興建，引起周遭居民抗議，也連帶使得周遭房市交易趨緩，甚至影響房價走勢。其中，興隆公宅在去年房市復甦下，價格仍下滑，就有這樣的狀況。

不過，陳傑鳴表示，公宅因採「只租不賣」的策略，主要需求者為租屋族，加上戶數有限，長期對於周遭有住宅市場影響並不大，甚至可能因為公宅興建，讓更多人口進駐，帶動商圈更加熱絡，未來發展可能為「短空長多」，民眾不必過度負面看待。