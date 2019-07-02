館長問台灣人最大的痛「買不起房」　郭台銘力推：工者有其屋

▲郭台銘與館長合體直播，談到居住正義的問題。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）



記者林彥臣／綜合報導

身為租屋族的館長對於「居住正義」幾乎是對每一個政治人物的必考題，他對郭台銘發問指出，你的資產都不是不動產，從不搞房地產，從馬英九到蔡英文，上任之後都談「居住正義」，但是都沒有解決這個問題，堪稱是台灣人「最大的痛」，所有的痛苦來源都是來自龐大的房貸或買不起房等等，「如果你當上總統，會如何解決這個問題？」

郭台銘回應，居住正義的問題很簡單，第一個把所有土地做重劃，哪些地方住宅區、哪些地方商業區、哪些地方工業區，台灣現在的以南科為例，工業地一坪14萬，日本熊本工業區一坪6000塊台幣，工業地是創造價值，所以工業地不能貴，這部分要跟日本學習。

▲郭台銘認為，工業區土地政策跟日本學習。（圖／記者徐文彬攝／翻攝自東京晴空塔官網）



郭台銘接著表示，蓋住宅用的要跟新加坡學，蓋公租房或公有房，讓大家都能取得很便宜的房子，什麼階級就住什麼樣的房子，也曾經到韓國參觀過，三星電子替員工蓋了很好的房子給員工，幾年前朱立倫當新北市長的時候，就跟他提過要蓋「工者有其屋」，他（朱立倫）說，「沒有地啊」。

▲郭台銘認為住宅用地政策可以跟新加坡學習。（圖／網友江旻翰提供）



郭台銘說，工業區的土地要便宜，住宅區的土地盡量由國家控制，老百姓才有居住權，創造繁榮的商業區用拍賣的，學香港。

館長提出疑問，這些做法會擋到很多人財路，土地都在建商、政客手上，勾結之後利用地目變更方式，把一坪5000塊的土地變成一坪200萬。

郭台銘回應，「那我就抽他的稅，抽他的土地增值稅」，孫中山思想講的，土地是國家資產，漲價要歸公，如果一坪1萬塊的土地漲到100萬，這99萬的所得必須抽稅，抽個7成、8成。

▲郭台銘認為商業用地政策，可以跟香港學習。（圖／記者曹悅華攝）



郭台銘最後再重整一次自己的「居住正義」政策，土地漲價要歸公要抽大稅，要給居住正義「我最早提出工者有其屋」，工業用地跟日本學，居住用地跟新加坡學，商業用地跟香港學，讓它拍賣越貴越好。