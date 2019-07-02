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東西區商圈此消彼長　忠孝東路四段店租3年竟跌4成

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▲▼台北東區空屋出租。（圖／記者莊喬迪攝）

▲隨著電商與百貨業興起，讓台北東區商圈逐漸沒落。（圖／記者莊喬迪攝）

記者張菱育／台北報導

過去台北東區商圈曾是熱鬧的商業地段，大型辦公大樓、百貨公司、各類店家林立，但隨著電商與百貨業興起，商圈特色逐漸被稀釋，觀察實價揭露店面租金行情，忠孝東路四段店租，相較3年前，有下修4成左右的情況，而西門町商圈，店租卻有上漲趨勢，東西區風水輪流轉。

內政部實價登錄揭露，今年4月一筆東區精華地段的店租，該店面位於忠孝東路四段，每坪店租1萬5781元，而同路段在3年前最高店租每坪2萬6418元，相較之下減少40.3%；而西門町商圈，去年最高租金單價則突破2萬元。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，東區在電商及百貨業的環伺下，商圈特色被稀釋，且東區店面以中、大坪數居多，位於忠孝東路四段的店面普遍在25坪以上，即使店租行情從2.5萬元降到1.5萬元，月租仍超過30萬元，故有能力及意願負擔東區高租金的店家相對有限；至於西門町近台北車站、中正紀念堂及龍山寺，觀光性質強，且有特色店家及小吃，商品以潮流性及低單價居多，較容易吸引年輕族群。

另觀察東區平均月租金，從每坪8000元降到5000~6000元，忠孝東路四段精華路段店租則降至每坪1.5萬元；而西門町平均月租金為6000~8000元，最高店租則在每坪2萬元以上。

大家房屋台北雙連店店長曾世榮表示，西門町特色性強，除本國的消費者，來自各國的自由行旅客也多，且這些旅客消費力道強，因此西門町店面頗為搶手，尤其靠近捷運站出口的徒步區，就算行情在每坪1.5~2萬元，也是兵家必爭之地。

▲▼ 東區及西門町店面租金。（圖／住商機構提供。）

關鍵字：台北東區西門町店租金百貨公司電商

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