「老人穿醫院睡衣」安靜下樓　她夢中印證命案…嚇腿軟：以後怎搭電梯

▲原PO說，老人全身鮮血正緩緩轉過身！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「我以後要怎麼搭電梯下樓去？」一名女網友搬新家，才入住第一天就發現門口圍上封條，隔天又赫見地上有人形，一陣子後，在夢中與滿身血的老人搭電梯，種種怪異情況讓她匪夷所思，直到與鄰居阿姨聊天，才知出大事了。

一名女網友在《靈異公社》分享真實故事，日前入新居要與友人慶祝吃飯，車子恰好經過大樓門口，發現入口處圍了黃色警戒封條，她不免在心中好奇「發生什麼事情呢？」但當下急著離開，因此沒多加理會，且當晚回家後漆黑一片，也看不出到底發生什麼事。

隔天一早，原PO出門才赫見「地上有個人形…」下秒腦中閃過不祥預感，趕緊詢問管理員「是怎麼回事？」但對方不願說出實情，拼命想安撫住戶情緒「沒有啦沒有啦！沒事沒事～」而原PO直覺，「這該不會是有人跳樓吧？！」

真相始終無解，一陣子後，原PO也把這件事淡忘了，直到某晚睡夢中，她要搭電梯外出，某一層打開後，一位老人走了進來，「那個老人異常的安靜，背影看起來怪怪的，而且穿著那種醫院的條紋睡衣」，她好奇偷瞄一眼，下秒長輩緩緩轉身，「滿頭滿身都是血。」

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▲鄰居爆料，老人輕生真相！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

彷彿置身於恐怖片場，原PO嚇得魂飛魄散，「我在電梯裡動彈不得」，所幸這是一場夢，她驚醒後一身冷汗，礙於夢境太真實，足足呆坐了一會兒才恢復平靜。

數日後，原PO巧遇一位鄰居阿姨，兩人一時興起狂聊社區大小事，才提到前一陣發生的命案，「有個久病厭世的老人啊，那天也不知道為什麼居然跑來我們這裡跳樓啦！而且還是從醫院跑出來的，直接就來我們這邊跳捏！真的是很夭壽…」語畢後，原PO目瞪口呆，愣在原地回想著那場怪夢，「我以後要怎麼搭電梯下樓去…」

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