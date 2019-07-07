艾倫加州無敵海景豪宅7.5億求售！　入住就當喬治克隆尼鄰居

▲▼ 消息指出，這棟豪宅的位置距離好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）不遠。（圖／翻攝自房產公司Village Properties網站，下同）

國際中心／綜合報導

美國知名主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）今年置產計畫又有新動作，繼買下魔力紅主唱亞當李維（Adam Levine）在比佛利山莊的豪宅後，她決定把加州聖塔芭芭拉的無敵海景豪宅以2400萬美元（約新台幣7.5億元）的價格出售。

綜合每日郵報等外媒報導，這棟無敵海景豪宅有3至4個可當臥房的空間，幾乎每個地方都能看到海，寬敞客廳利用整片落地窗的設計讓陽光灑進屋內，也有健身房、開放式浴室、超大更衣室等空間，二樓戶外涵蓋2個面向海灘的陽台，另有一處具備夜間照明設備的網球場。

事實上，這是現年61歲的艾倫狄珍妮和伴侶帕蒂亞狄蘿西（Portia de Rossi）2017年砸下1860萬美元（約5.66億元台幣）購買的豪宅，如今以2400萬美元的價格出售，中間價差約29%。

▼ 艾倫狄珍妮（右）主持同名脫口秀節目多年，搞笑功力一流。圖為2017年艾倫狄珍妮與伴侶帕蒂亞狄蘿西一同出席《全美民選獎》。（圖／路透）