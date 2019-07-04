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不懂業務話術靠傾聽　26歲房仲正妹半年收入破百萬

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▲▼21世紀不動產民生圓環店徐儀婷，北京員工旅遊。（圖／徐儀婷提供）

▲21世紀不動產民生圓環加盟店徐儀婷，外型甜美。（圖／徐儀婷提供）

記者張菱育／台北報導

帶著甜美笑容的徐儀婷，進入21世紀不動產民生圓環加盟店僅約1年半的時間，剛入行3~4個月就成交第一間房，身為八年級生的她不安於現狀，從美容業轉行到房仲業，就是希望自己能夠趁年輕，來挑戰高薪的工作，同樣也是房仲經紀人的媽媽告訴她，「簡單事、重複做」，不斷的累積經驗，就有機會成功。

大學就讀化妝品應用管理系的徐儀婷，原本從事美容顧問工作，但是她不因此而滿足，想要挑戰高薪、高挑戰的工作，因著媽媽就是房仲經紀人，從小耳濡目染之下，也對房仲工作抱持高度興趣，從小就在民生社區長大的她，選擇加入具有國際品牌優勢的21世紀不動產，而民生圓環店店長廖偉宏又開出不錯的福利以及出國旅遊獎勵制度，讓喜愛出國的她，決定加入這個擁有50多位經紀人的大家庭，她業績表現也不俗，至今已去過泰國、北京、澳洲等國家獎勵旅遊。

▲▼21世紀不動產民生圓環店徐儀婷，澳洲雪梨員工旅遊。（圖／徐儀婷提供）

▲▼21世紀不動產民生圓環店徐儀婷，北京員工旅遊。（圖／徐儀婷提供）

▲業績表現亮眼的徐儀婷，和同事一起員工旅遊。（圖／徐儀婷提供）

徐儀婷剛入行3~4個月就成交第一間房，記得當時成交的是一筆900多萬元的公寓，以新人的姿態在這麼短時間成交，她說「因為一開始還是房仲菜鳥，很希望有業績，不斷的跟學長姐學習好的經驗和方法，有機會就衝！」然而在之後因為有媽媽以及學長姐的協助與經驗指導，讓她今年每個月都有成交，年初時成交一筆高總價住宅，也進一步讓他在今年上半年收入已破百萬元。

今年26歲、天蠍座的她，個性比較急，總是希望事情可以盡快處理好，因此常常工作都會忙到晚上9點以後，就是希望能先把隔天要做的事先準備好，包括拜訪客戶的行程安排、帶看資料準備等，她認為「應該要學習更有耐心地聆聽客戶說話，並且用引導的方式，讓客戶說出他們真正的購屋需求。」

▲▼21世紀不動產民生圓環店徐儀婷,帶看,房仲,地產美女專訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲徐儀婷常常工作都會忙到晚上9點以後。（圖／記者黃軍瑋攝）

從小就比較內向，屬於慢熟個性，需要相處一段時間才會比較活潑，「這也是我需要學習的地方，畢竟擔任房仲需要不斷的跟客戶講話，可以先跟客戶從家人、購屋需求開始聊起，之後再來延伸話題。」

徐儀婷平時休假喜歡打羽球、逛街、看電影，釋放工作的壓力，每當遇到挫折時，就把媽媽常常跟她說的話，「簡單事、重複做」不斷的放在腦海裡，每次的挫折就當作是經驗累積，她也鼓勵年輕人，「勇敢挑戰，不要自我設限！」

▼徐儀婷外型甜美，個性比較慢熟。（圖／徐儀婷提供）

▲▼21世紀不動產民生圓環店徐儀婷。（圖／徐儀婷提供）

關鍵字：地產美女正妹房仲21世紀不動產民生圓環加盟店

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