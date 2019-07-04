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韓星李多海眼光精準靠這招買房　輕鬆爽賺6000萬

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▲李多海（右）於5年前買下位於江南區論峴洞的一棟2層建築物，之後拆除重建為地上4層、地下1層的大樓，房價飆漲逾台幣6,000萬元。（翻攝自Naver、mydaily）

圖文／鏡週刊

35歲的韓國女星李多海因演出韓劇《我的女孩 My Girl》爆紅，近年演藝事業雖無代表作，但她投資眼光精準，5年前砸下韓幣33億元（約台幣9,474萬元）購入一棟位於江南區論峴洞的2層建築物，之後拆除重建為地上4層、地下1層的大樓，房價瞬間飆漲至韓幣55億元（約台幣1.6億元），增加逾台幣6,000萬元。

韓媒報導，因該建築物位於斜坡，相對平地建築通行不便，因此當時李多海以每坪韓幣4,500萬元（約台幣129萬元）的價格、花韓幣33億元（約台幣9,474萬元）買下這棟總面積約47坪、占地面積72坪的地上2樓建築物，比周邊類似建築物每坪房價韓幣5,000萬元的價格（約台幣140萬元）更便宜。

不過，因為該建築物鄰近地鐵站，加上斜坡度及土地形狀符合建築法，靠近斜坡的樓層在建築法上被認定為地下樓層，因此重建時額外多獲得了可再建造一層地下樓層的優惠。之後李多海將原本的建築拆除，重建為地上4層、地下1層的大樓，房價也從原本購入的韓幣33億元（約台幣9,474萬元）暴漲至韓幣55億元（約台幣1.6億元）。

李多海於2014年10月購入的江南區論峴洞房產，原為地上2層的建築物。（翻攝自Naver）

李多海於2014年10月購入的江南區論峴洞房產，原為地上2層的建築物。（翻攝自Naver）

除了李多海，女團S.E.S出身的演員柳真則是於4年前花費韓幣23.5億元（約台幣6,747萬元），購買了江南區清潭洞的一棟4層樓建築，目前正在拆除重建中，因該建築物同樣位於斜坡上，因此新建時也可再多建造一層地下樓層。房地產相關人士表示：「地下樓層不受建廢率的影響，可以確保佔地面積的80％左右。在建築物中，因為租賃費用較高的1層面積增加的效果，整體租賃收益也會提高1.5倍。」


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