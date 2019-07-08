日本地價連4年上漲「1.3%最高漲幅」　全因訪日遊客＋老年人助力

▲訪日遊客最愛沖繩，帶動當地地價上漲。（圖／Tripbaa趣吧提供）

記者林瑩真／編譯

日本國稅廳1日公布2019年的公路沿線地價（城市主要幹道附近的地産價），全日本約32萬個地段的標準宅地價格比去年高1.3%，不僅連續4年上升，也是近4年最高漲幅。外界認為，這是訪日遊客增加、以及老年人回歸城市中心，讓地價成長。

據《日經中文網》分析，311日本大地震後，地價一度跌破2千萬日圓，直到近年，訪日遊客增加、地區重新開發等，才使地價逐漸上升，今年也是連續3年來創下歷史最高價。

除了因訪日遊客增加讓觀光地區地價上漲，當地開發建設商業設施也帶起地價漲幅，從各都道府縣來看，沖繩縣漲幅高達8.3%；東京都則比去年上漲0.9%為4.9%；石川縣、大分縣皆是睽違27年的上漲，石川縣因北陸新幹線而漲了0.7%，大分縣則因溫泉大受遊客歡迎。

另一個原因，則被認為是高齡人群回歸城市中心區域，帶動地方城市地價上漲。老年人開始尋求交通方便、生活便利（如靠近醫院、車站、超市等）的居住地，此需求支撐起車站前、商業設施附近的地價。

▲東京銀座路段雖是34年來日本「最貴路段」榜首，但地價漲幅不大。（圖／翻攝自Google Map）

不過，人口減少仍是地價下滑的壓力，如2019年，滋賀縣從上升走向下滑；福井縣因顧客流向郊區的大型商業設施，以及店主老齡化，導致當地地價低迷，同時資産價格下跌，成為地方經濟的打擊。若想要地價持續上漲，恐怕要讓城市建設能夠跟上當地經濟結構變化，注意資産價格動向，避免影響消費。

相反等，東京銀座「鳩居堂」前的路段連續34年是日本「最貴路段」榜首，每平方公尺要價4560萬日元（約新台幣1300萬元），但漲幅比去年低，顯示部分高地價地區上漲趨勢告一段落。