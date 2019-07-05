公家機關瞥「無障礙樓梯」標示！他驚呼：最好有這東西　一查…長知識了

▲行動不便者在走樓梯時要特別注意危險。（示意圖／pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友日前到行政院南部聯合服務中心，發現「無障礙樓梯」的告示牌，驚喊「最好是有『無障礙樓梯』這種東西啦！」查資料才發現，法令中還真的有「無障礙樓梯」的相關規定，更讓他直呼，「我太孤陋寡聞了」。據悉，無障礙設施是為了便利行動不便者進出、使用建築物，因此許多公共建築物都被規定必須設置無障礙樓梯。

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動

▲行政院南部聯合服務中心的無障礙樓梯。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中表示「這是新的行政院南部聯合服務中心，最好是有『無障礙樓梯』這種東西啦！」沒想到這句話馬上引來網友吐槽，「有啊！每個公共建築都有，因為沒有人可以保證電梯不會壞。」原PO則是趕緊上網找資料，查完也笑說，「好像還真的有，但是這不是我心中的無障礙啊！」

看到照片後，不少網友紛紛驚呼，「原來如此，是那種有升降的座位裝在手扶梯那種意思嗎」、「無障礙不都是坡道嗎？什麼時候有樓梯」、「應該是樓梯加裝升降椅的功能吧！因為我看樓梯把手的地方好像有多一層鐵架」、「無障礙是指應該是這一塊突出物嗎？盲人行走的時候，踩到地上這一塊，就知道前面有樓梯。」

有網友則是補充說明，「樓梯至少需一座為無障礙樓梯，在逃生避難時至少聽障及視障可以先行避難」、「每一層樓扶梯兩側裝設不銹鋼扶手，協助身障人士輔助使用」、「裝設導盲踏墊」、「黃色油漆增加其分辨能力。」

▲樓梯示意圖。（圖／資料照）

據悉，無障礙樓梯會設置防滑條，和階梯踏面的顏色會有明顯差異，樓梯邊加裝欄杆來當作防護，如果階梯的平台高低差超過20公分，還會設置扶手。除此之外，無障礙樓梯不會是旋轉樓梯，可以在樓梯前約30公分處，看到警示設施。

無障礙設施的定義為「可使建築物或空間為行動不便者可自行到達、進出使用」，據《建築技術規則建築設計施工編》第167-2條明文規定：「建築物設置之直通樓梯，至少應有一座為無障礙樓梯」，可以在戲院、圖書館、學校、銀行等處見到無障礙樓梯。

►小知識大決定，買房需要知道的一切都在這，一起加入ETtoday房產雲