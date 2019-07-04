ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

南北房價大不同！高雄交易次熱三民區　650萬入手透天厝

ETtoday房產雲

▲▼三民區新案量大。（圖／記者陳建宇攝）

▲三民區後驛一帶今年房市熱度高，新建案量大。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市三民區今年上半年的房市交易量達2338棟，是全高雄排名第2的行政區，區域房市熱度高，推案量亦大，總戶數超過8000戶，新建案開價已達到每坪26~28萬元，中古屋則以街、巷內的透天厝較受歡迎，總價最低650萬元就能買到。

三民區今年房市熱度高，根據高雄市房屋市場調查協會所做的統計，目前三民區銷售中的大樓個案有35場，是高雄各行政區中最多的，其中成屋15場、預售20場，總戶數8339戶。另外透天新案也有7場，如此大的推案量也看出三民區有多熱。

▲▼三民區新案量大。（圖／記者陳建宇攝）

▲三民區的預售建案就有20場之多。（圖／記者陳建宇攝）

為何建商願意大舉在三民區推案？信義房屋後驛店店長陳秋菱表示，經過鐵路地下化之後，南北高雄逐漸縫合，包括自立陸橋也已拆除，未來北高雄的自由路和南高雄的復興路也將打通，讓三民區交通更便利。

▲▼三民區新案量大。（圖／記者陳建宇攝）

▲南和興產近年釋出不少高醫附近的土地。（圖／記者陳建宇攝）

三民區同時也是高雄人口最多的行政區，位置在高雄市中心，住宅的需求度也高，才會吸引建商進入推案。陳秋菱表示，近年高雄最大地主南和興產，持續處分土地資產，其中很多就是在後驛、高醫一帶，許多建商紛紛向其購地，也讓過去新建案較少的三民區，開始大量推案，房價也逐步堆高，目前新案開價多在每坪26~28萬元。

不過三民區的中古屋，反而是透天厝比較受歡迎。陳秋菱指出，三民區的民眾，除非是家有長輩、需要電梯設備，否則多數民眾購屋，還是偏好透天厝，尤其位於巷內、地坪14~18坪的舊透天，總價約650~700萬元，加上整修費用200~300萬元，總價也差不多在1000萬元上下，與新建案3房價差不大，因此即便新大樓數量多，也不影響民眾買中古透天的意願。

關鍵字：高雄三民新建案鐵路地下化南和興產透天厝

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

電費破千元！網神揪3大吃電怪獸

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭..

出賣女友睡姿！真理褲辣腿網暈了

辣妻清出一座空盒山「價值直逼進..

孩狂盯廁所！媽嚇逃櫃台…剩照片

首年管理費0元！他曝建商心機真..

房仲正妹不懂業務話術　半年收入..

求買200萬隱居房　網推爆北台..

華漾大飯店中崙店熄燈　千坪會館..

新北市今年最大案　500組客戶..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄交易次熱三民區　650萬坐..

「租金申報另議」引爆網戰　房仲..

大台北房價「鐵板一塊」　專家警..

中美貿易戰負面影響　買方購屋趨..

看屋當假日休閒　高醫造鎮案周末..

房仲正妹不懂業務話術　半年收入..

合遠新天地自備10%起交屋附裝..

華漾大飯店中崙店熄燈　千坪會館..

「歐洲聯邦」2周土石坍2次　網..

3%保證紅利!喬崴bnb樂勝海..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366