南北房價大不同！高雄交易次熱三民區　650萬入手透天厝

▲三民區後驛一帶今年房市熱度高，新建案量大。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市三民區今年上半年的房市交易量達2338棟，是全高雄排名第2的行政區，區域房市熱度高，推案量亦大，總戶數超過8000戶，新建案開價已達到每坪26~28萬元，中古屋則以街、巷內的透天厝較受歡迎，總價最低650萬元就能買到。

三民區今年房市熱度高，根據高雄市房屋市場調查協會所做的統計，目前三民區銷售中的大樓個案有35場，是高雄各行政區中最多的，其中成屋15場、預售20場，總戶數8339戶。另外透天新案也有7場，如此大的推案量也看出三民區有多熱。

▲三民區的預售建案就有20場之多。（圖／記者陳建宇攝）

為何建商願意大舉在三民區推案？信義房屋後驛店店長陳秋菱表示，經過鐵路地下化之後，南北高雄逐漸縫合，包括自立陸橋也已拆除，未來北高雄的自由路和南高雄的復興路也將打通，讓三民區交通更便利。

▲南和興產近年釋出不少高醫附近的土地。（圖／記者陳建宇攝）

三民區同時也是高雄人口最多的行政區，位置在高雄市中心，住宅的需求度也高，才會吸引建商進入推案。陳秋菱表示，近年高雄最大地主南和興產，持續處分土地資產，其中很多就是在後驛、高醫一帶，許多建商紛紛向其購地，也讓過去新建案較少的三民區，開始大量推案，房價也逐步堆高，目前新案開價多在每坪26~28萬元。

不過三民區的中古屋，反而是透天厝比較受歡迎。陳秋菱指出，三民區的民眾，除非是家有長輩、需要電梯設備，否則多數民眾購屋，還是偏好透天厝，尤其位於巷內、地坪14~18坪的舊透天，總價約650~700萬元，加上整修費用200~300萬元，總價也差不多在1000萬元上下，與新建案3房價差不大，因此即便新大樓數量多，也不影響民眾買中古透天的意願。