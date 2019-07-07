房子多老水管就多老　不可不做的水管清潔

▲水管清洗前後差異極大。（圖／業者提供）

記者陳建宇／綜合報導

台灣人僅有不定期清洗水塔的習慣，那水管呢？水塔與水管的關係，就好比水杯與吸管，杯子洗乾淨了，那吸管呢？台灣的房子平均皆是20年以上的高齡老屋，5年以上的鐵水管就會開始生鏽，並且堆積水垢。陳年累積的泥垢，雖然肉眼看不見，隨著清洗食物，被果菜吸收，也會在盥洗時侵入我們的皮膚中。

高齡老屋的隱憂

民眾通常不知道自己家的水管有多老，如果是從未整修的老屋，房子多老，水管就有多老。

●5年屋齡的水管壁已經開始腐蝕，並產生水鏽。

●10年屋齡的水管壁，將形成鏽塊，早上打開水龍頭會流出鏽水

●20年屋齡以上的水管壁，壁內鏽塊累積越變越大，水管口徑明顯變小，出水量變少。



清洗水管的重要性

清洗水管早在歐美與日本行之有年，為各家年度打掃重點之一，因為居家用水管的管徑細小，水路因空間彎曲不斷，管內壁沉積汙泥與微生物，若無定期清洗，容易堆積泥垢及穢物，生長苔菌，甚至累積有毒的重金屬。這些有害物質，長時間透過洗澡水與人體皮膚接觸，將危害全家人的健康，可怕程度遠遠超出想像。

不洗你不知道，洗出來嚇一跳

陳舊的管線隨著歲月累積，氧化生鏽，附著在壁內的藻類、細菌或重金屬物質，阻礙管路堵塞影響出水量。信義居家嚴選專業廠商，在清洗時使用機台專利功能，輸入天然食品級檸檬酸液體，進入管路內部，靜置20~30分鐘用以溶解水垢，之後開啟機台脈衝功能，利用水與氣體產生之震波、氣泡爆裂、震盪剝離、水槌效應、將管路內壁的污垢與生物膜清洗剝離，進而從水龍頭排出。

▲水管裡卡了不同的髒污，清洗後流出的水顏色也不同。（圖／業者提供）

如果為鐵管，經年累月的使用，流出的來的水鐵鏽居多，顏色是紅鐵鏽接近黑色的顏色，摸起來像泥沙般，也會聞到濃濃的鐵鏽味；而如果是PVC塑膠管，管內多是青苔微生物，洗後的水流出接近綠色。台灣家庭的水管線，一般用的塑膠水管或鐵管，更早期甚至還有鉛管，為了全家人的健康及用水品質，除了水塔清洗外，也要定期清洗水管。